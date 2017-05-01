美股展望：企业获利向好 助燃成长类股涨势

2017年4月24日，纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约4月28日 - 只要企业获利持续好转，经济仍有更强劲增长的希望，就不要指望成长类股的出色表现会很快消退。

追踪这类股票的Russell 1000成长股指数.RLG今年以来上涨10.9%，把美国标准普尔500指数6.6%的涨幅和Russell 1000价值股指数.RLV2.8%的涨幅甩在后面。

而且这种现象不仅存在于美国。成长类股是指获利增长预计会快于整体市场的股票，亚洲和欧洲的成长类股走势也好于价值股。

据Prudential International Investments Advisers首席投资策略师John Praveen称，在美国，企业获利前景好转应能帮助成长类股保持热度。

汤森路透数据显示，分析师对标准普尔500指数成分股每股盈余(EPS)增幅的平均预测从月初的10.9%上升至11.3%。这种趋势应会继续缓解对成长股估值偏高的担忧。

“当获利复苏时，成长股走势将会领先。获利不佳时，人们便追求价值，”Praveen称。

特朗普政府采取利好企业政策的希望，可能也会使对经济增长抱有高预期，有助于成长类股的势头。

“价值股表现不错，但成长股的表现要好得多，因为预期经济会加速增长，” Kingsview Asset Management的投资组合经理Paul Nolte称。“受经济增长影响更大的企业，通常是成长类股。”

“现在在我看来，价值股不具备超越成长股的长期条件，”Nolte称。

诚然，一些分析师不太相信，成长股的领先表现会无限的保持下去。

虽然价值股的价格相比获利潜力相对便宜，历史上看在经济增长放缓时通常表现比较好，但摩根大通资产管理全球市场策略师David Lebovitz称，这种趋势已经在改变。

“无论对哪一类股票，都不会一直顺风顺水。我们认为有时候人们会对经济感到更乐观，在这种情况下价值股会上涨。然后你会看到人们对经济没那么乐观的时候，就像第一季时我们看到的情况，”他称。

如果第二季经济趋势向好，价值股会表现更好，Lebovitz称。

在亚洲，MSCI明晟亚太地区(除日本)成长股指数今年以来上涨了18.5%，而MSCI价值股指数则上涨了12.6%。

孟买投资顾问公司Cask Capital的联合创始人Jayesh Shroff称，在传统上受增长推动的印度，这里的投资近几年出现调整，因为增长股虽然仍领先，但价值股已经缩小差距。

“这是因为人们为成长支付溢价，但成长并未实现。因此价值股回归视线，成长股热度降低，”Shroff称。不过他表示，只要成长恢复，预计投资者的关注点将从价值股回归。

中国股市在2009至2015年股市大跌期间，小盘成长股是市场的宠儿，不过“2016年重新转向对蓝筹价值股的投资”，Shanghai Minority Asset Management基金经理Zhou Liang称。

“2017年资金将流入蓝筹股，小盘股走软，失去光环，”Zhou称。

在欧洲，企业获利前景为七年来最好，燃起投资者对成长股的兴趣，成长股今年以来的涨幅相当于价值股的两倍，与去年的趋势相反。

因此MSCI International Europe成长指数今年以来跃升8.9%，MSCI International Europe价值指数涨幅为4.5%。

由于美国成长股和价值股之间差距如此之大，投资者把目光转向海外投资。

“美国市场估值整体偏高。价值投资者肯定不想追高，”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke称。“在股市出现修正，两种类股都下跌之前，我预计不会出现转向。”(完)