美股展望：企业获利向好 助燃成长类股涨势

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透纽约4月28日 - 只要企业获利持续好转，经济仍有更强劲增长的希望，就不要指望成长类股的出色表现会很快消退。
追踪这类股票的Russell 1000成长股指数.RLG今年以来上涨10.9%，把美国标准普尔500指数6.6%的涨幅和Russell 1000价值股指数.RLV2.8%的涨幅甩在后面。
而且这种现象不仅存在于美国。成长类股是指获利增长预计会快于整体市场的股票，亚洲和欧洲的成长类股走势也好于价值股。
据Prudential International Investments Advisers首席投资策略师John Praveen称，在美国，企业获利前景好转应能帮助成长类股保持热度。
汤森路透数据显示，分析师对标准普尔500指数成分股每股盈余(EPS)增幅的平均预测从月初的10.9%上升至11.3%。这种趋势应会继续缓解对成长股估值偏高的担忧。
“当获利复苏时，成长股走势将会领先。获利不佳时，人们便追求价值，”Praveen称。
特朗普政府采取利好企业政策的希望，可能也会使对经济增长抱有高预期，有助于成长类股的势头。
“价值股表现不错，但成长股的表现要好得多，因为预期经济会加速增长，” Kingsview Asset Management的投资组合经理Paul Nolte称。“受经济增长影响更大的企业，通常是成长类股。”
“现在在我看来，价值股不具备超越成长股的长期条件，”Nolte称。
诚然，一些分析师不太相信，成长股的领先表现会无限的保持下去。
虽然价值股的价格相比获利潜力相对便宜，历史上看在经济增长放缓时通常表现比较好，但摩根大通资产管理全球市场策略师David Lebovitz称，这种趋势已经在改变。
“无论对哪一类股票，都不会一直顺风顺水。我们认为有时候人们会对经济感到更乐观，在这种情况下价值股会上涨。然后你会看到人们对经济没那么乐观的时候，就像第一季时我们看到的情况，”他称。
如果第二季经济趋势向好，价值股会表现更好，Lebovitz称。
在亚洲，MSCI明晟亚太地区(除日本)成长股指数今年以来上涨了18.5%，而MSCI价值股指数则上涨了12.6%。
孟买投资顾问公司Cask Capital的联合创始人Jayesh Shroff称，在传统上受增长推动的印度，这里的投资近几年出现调整，因为增长股虽然仍领先，但价值股已经缩小差距。
“这是因为人们为成长支付溢价，但成长并未实现。因此价值股回归视线，成长股热度降低，”Shroff称。不过他表示，只要成长恢复，预计投资者的关注点将从价值股回归。
中国股市在2009至2015年股市大跌期间，小盘成长股是市场的宠儿，不过“2016年重新转向对蓝筹价值股的投资”，Shanghai Minority Asset Management基金经理Zhou Liang称。
“2017年资金将流入蓝筹股，小盘股走软，失去光环，”Zhou称。
在欧洲，企业获利前景为七年来最好，燃起投资者对成长股的兴趣，成长股今年以来的涨幅相当于价值股的两倍，与去年的趋势相反。
因此MSCI International Europe成长指数今年以来跃升8.9%，MSCI International Europe价值指数涨幅为4.5%。
由于美国成长股和价值股之间差距如此之大，投资者把目光转向海外投资。
“美国市场估值整体偏高。价值投资者肯定不想追高，”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke称。“在股市出现修正，两种类股都下跌之前，我预计不会出现转向。”(完)
(编译 王丽鑫; 审校 李春喜)
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