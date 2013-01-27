《美股一周展望》空头蛰伏,股市接近纪录高位

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透纽约1月25日 - 美国股市1月一路狂奔,主要股指涨至历史高位附近.现在要马上作出看跌的判断,的确很难.
企业获利超乎预期,楼市和就业市场走强,国会议员似乎也不再像2012年大多数时候那样成为绊脚石,资金重返股市基金.
标准普尔500指数 年内上扬5.4%并收在1,500点上方,来到华尔街分析师认为年中才会触及的水平.道琼工业指数 距离2007年10月创下的历史高位仅有2.2%之遥.周五道指收报13,895.98点,为2007年10月31日以来最高收位.
标普500指数周线连涨四周,且是连续第八个交易日上行,为2004年以来最长连升交易日纪录.该指数周五收在1,502.96点,是超过五年来首次收在1,500点上方.
"一旦升破1,510点的阻力位,将大幅提升突破2007年高位的机率,"United-ICAP技术分析师Walter Zimmermann说."这或许标志着一波升势的开始,未来几年市场可能升到1,800点附近."
路透最近对华尔街分析师进行的调查预估,标普500指数到今年底料达到1,550点,较当前水平高出3.1%.若预估准确,指数距离2007年10月11日创出的历史日高1,576.09点将近在咫尺.
新年伊始,流入美国股票共同基金的资金明显增多,协助股市录得四周连涨,大盘股与小盘股同样强劲.
这并不是说没有值得担心的地方.经济增长固然稳定,但不如很多人原先预估的那样强劲.失业率仍然高居7.8%.并且标普500指数中有超过75%的成分股都处在26周高位上方,暗示买盘来得太多太快.
**共同基金投资者归来**
标普500指数有10个行业板块在2013年上涨,部分归功于新资金流入股票基金. 路透旗下基金服务公司理柏(Lipper)周四公布数据显示,美国基金投资人上周投入股票共同基金的资金规模为36.6亿美元,为连续第三周取得大量资金流入,
能源板块 以6.6%的升幅领涨,工业板块 紧随其后,上扬6.3%.在经济增长期表现不佳的防御类股电信板块 成绩最差,涨幅只有0.1%.
纽约证交所仅在周五就有逾350支股票触及新高.道指运输类指数 近期攀抵历史高点,该板块个股及其他经济领头羊个股几乎日日劲涨.
"如果深入一点剖析,就会发现Precision Castparts 、霍尼韦尔 、3M 和Illinois Tool Works 等大型工业公司都在创新高,表现非常好.这是真实的状况,"Gradient Investments投资组合经理Mike Binger说.
各级资产规模的股票普涨.年初迄今,标普小型股指数 和中型股指数 分别跃升6.7%和7.5%.
上市交易基金年内流入156亿美元资金,其中小型、中型和大型股吸引到的资金流入相当均衡,ConvergEx Group首席市场分析师Nicholas Colas说.
"投资者事实上没有差别看待资产规模.他们想要在股市广泛布局,"Colas说道.
股市对负面消息展现出一定抵抗力.周四苹果公布业绩后股价重挫12%,但标普500指数持稳.苹果在标普500指数和Nasdaq 100指数 中的权重很高,以往该股下跌都会拖累股指表现.
**就业数据**
过去数日,触及新高与触及新低的个股之比在逐日下滑,可能暗示此波涨势慢慢局限于少数股票,上涨动能即将耗尽.
下周五迎来美国1月非农就业报告时,股市的韧性将遭遇挑战.预计1月新增就业岗位15.5万个,失业率料持稳于7.8%.
"市场处于1,500点上方,发出了获利了结的讯号,"Sterne Agee资产管理总裁Jerry Harris说."由于最近的请领失业金数据让我们对非农报告感到乐观,如果实际结果并非如此,将对股市涨势构成切实风险."
一系列重量级企业下周将发布财报,包括卡特彼勒(Caterpillar), 亚马逊(Amazon.com), 福特汽车 和辉瑞(Pfizer).
以历史标准衡量,市场估值仍较低,标普500指数当前市盈率(本益比)为15.66,仅略高于历史水平15.
对于美国股市近期强势的忧虑,并不意味着市场有泡沫.投资者目前明显不这么认为.
"我们见到对股票的兴趣普遍增强,大量资金从债市流入股市,"ING Investment Management帮助管理着4,450亿美元资产的纽约资产配置主管Paul Zemsky说."我们增加了风险资产的敞口."
本周道指攀升1.8%,标普500指数和Nasdaq分别上涨1.1%和0.5%.(完)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透4月11日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓较上周五上升0.2 1%，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 未公布最新的白银持仓数据。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,950,991.2 4月10日 26,893,877.8 4月7日 57,113.4 0.21% iShares 328,201,550.7 4月 6日 328,201,550.7 4月6日 -- -- (完) (编译 王兴亚；审校 李春喜)