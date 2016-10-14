美股收盘变动不大 叶伦质疑经济韧性令股市尾盘缩减涨幅

路透10月14日 - 美国股市周五收盘变动不大，在美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦对经济的评论令投资人不安后，美股尾盘缩减涨幅。

金融股收高，对标普500指数的提振作用最大，因之前多家大行公布了强于预期的业绩，但金融股也回吐了盘初多数的升幅。健保股领跌。

叶伦周五在波士顿联储主办的经济会议的午餐会上发表讲话。尽管没有直接评论利率或当下的政策忧虑，但叶伦的讲话反应出，美联储对美国经济潜能正在下滑的担忧加重，可能需要激进的措施来重振。

“从市场表现看，我认为，是的，（叶伦的讲话）从字面意思看是偏鸽派的，”美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示。

DoubleLine Capital执行长Jeffrey Gundlach表示，叶伦的讲话可能暗示美联储将保持宽松政策更长时间。

交易商目前预计美联储在12月加息的机率为67%。

标普500金融股指数.SPSY升0.5%，摩根大通(JPM.N)和花旗集团(C.N)业绩均胜预期，富国(WFC.N)公布季度获利连续第四个季度下滑，因提列拨备用于支付可能产生的法律诉讼成本，该公司的开假账户丑闻愈演愈烈，迫使执行长兼董事长John Stumpf引咎辞职。

不过，摩根大通收低0.3%，花旗集团收高0.3%，富国收低0.1%。

银行业业绩对提振华尔街对第三季业绩期前景的信心有所帮助，之前工业企业和健保企业公布的业绩令人失望。根据汤森路透数据，预计标普500指数成份股企业第三季盈利将下跌0.4%。

道琼工业指数.DJI收高39.44点，或0.22%，至18,138.38点；标准普尔500指数.SPX微升0.43点，或0.02%，至2,132.98点；纳斯达克指数.IXIC微涨0.83点，或0.02%，至5,214.16点。

本周道指跌0.6%，标普500指数跌1%，纳斯达克指数下挫1.5%。

推特(TWTR.N)大跌5.1%，报16.88美元，此前Salesforce.com (CRM.N)执行长排除了竞购推特的可能性。Salesforce股价跳升5.2%，报74.27美元。

惠普(HPQ.N)重挫4.4%，报14.48美元，此前该公司表示将在未来三年裁员3,000-4,000。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约60亿股成交，低于过去20日的平均日成交量66亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.03:1；纳斯达克市场为1.07:1。

三家标普500指数成份股触及52周新高，三只成份股触及新低；有27只纳斯达克指数成份股触及52周新高，80只触及新低。(完)