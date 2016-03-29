美国股市上涨，美联储主席叶伦讲话后标普500指数收在年内高位

路透纽约3月29日 - 美国股市周二收盘上涨，标普500指数收于2016年最高点位，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦称，美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事，这对华尔街投资者而言是悦耳之音。

美联储在两周前的政策会议上决定维持利率不变，这是叶伦在那之后的首次公开讲话。叶伦重申，低油价以及中国经济不确定性等全球风险犹存。

她的讲话足以令股市稍早的跌势逆转，将标普500指数推高0.88%，录得12个交易日以来最大单日涨幅。

在经历了2009年以来最糟糕的1月后，标普500指数走势全面反转，现较2015年收盘点位上涨0.55%，尽管投资者仍担心全球经济放缓、美元走强、油价波动和美国大公司业绩疲弱。

较之近期数位美联储同僚更偏鹰派的评论，叶伦今日的讲话显得没那么激进。包括费城和亚特兰大联储总裁在内的数位联储官员表示，支持年内以更激进的方式升息。

根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，交易商现在预计美联储在7月会议上升息25个基点的机率为46%，低于周一51%的机率。

“鉴于上周多位美联储官员的讲话远没有预期的鸽派，许多市场人士预期叶伦的基调将出现转变，但是，并不是这样，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。

全球经济和金融市场遇到麻烦，令决策者预计升息路径可能需要比12月预期的慢一些。

道琼工业指数.DJI收涨97.72点，或0.56%，报17,633.11点；标准普尔500指数.SPX涨17.96点，或0.88%，报2,055.01点；Nasdaq指数.IXIC上涨79.84点，或1.67%，报4,846.62点。

标普500指数10大类股全数上涨，科技股.SPLRCT劲升1.58%，升幅居首。

能源股指数.SPNY升0.35%，尽管布兰特原油下挫2.5%。近几个月美国股市和油价走势亦步亦趋，但周二并不是如此。

一些银行股价下滑，对标普500指数带来最大的拖累。美国银行(BAC.N) 和富国银行(WFC.N) 各跌逾1%。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,448家和594家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为2,109家和735家。

标普500指数成份股有50只触及52周新高，一只成份股触及新低；有63只Nasdaq指数成份股触及52周新高，47只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约70亿股成交，低于过去20日的平均日成交量78亿股。(完)