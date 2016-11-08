美股劲升逾2% 因投资人认为希拉里赢得总统大选的可能性增加

路透11月7日 - 美国股市周一在总统大选前夕急升，美国联邦调查局(FBI)称不会对民主党总统候选人希拉里邮件门提起刑事指控，消除了笼罩在希拉里竞选之路上的一片乌云。

美股周一创下3月1日来最大单日百分比升幅，波动率指数则录得6月底来最大单日跌幅。

近期被称作是“特朗普ETF”的iShares MSCI Mexico ETF大涨5.12%，录得逾五年最佳单日表现。该上市交易基金(ETF)被视为是对共和党总统候选人特朗普是否可能赢得大选预期的晴雨表，因投资人认为他的政策对墨西哥不利。

在完成检查新发现的与希拉里私人服务器相关的邮件之后，美国联邦调查局(FBI)周日表示仍然相信没有理由指控希拉里。该结论消除了笼罩在希拉里竞选之路上的一片乌云。

尽管上周的民调显示特朗普拉近了同希拉里支持率的差距，但周一公布的至少五个主要民调结果都显示，希拉里在选情上仍有优势。

美股截至上周五连跌九日，创下逾35年最长跌势。

投资人将希拉里视为更能维持现状的候选人，而特朗普在外交、贸易和移民上的政策立场也令市场不安。

“市场钟意确定性和可预见性，”Cornerstone Financial Partners创办人之一的Jeff Carbone称，“我预计如果希拉里获胜，股市可能不会再升5%，但如果特朗普获胜，股市则可能回落5-7%。”

道琼工业指数.DJI收高371.32点，或2.08%，至18,259.60点；标准普尔500指数.SPX上涨46.34点，或2.22%，至2,131.52点；纳斯达克指数.IXIC收升119.80点，或2.37%，至5,166.17点。

CBOE波动率指数暴跌17%，为英国公投退欧后的6月28日来最大单日跌幅。

金融股以2.6%领涨标普11大类股，投资人预计希拉里获胜不会阻碍美国联邦储备委员会(FED/美联储)下月可能的加息。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约70亿股成交，高于过去20日的平均日成交量67亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为4.65:1；纳斯达克市场为4.03:1。

标普500指数成份股有13只触及52周新高，没有成份股触及新低；有66只纳斯达克综合指数成份股触及52周新高，81只触及新低。(完)