美股受能源股走低拖累下跌 此前美联储决定升息

路透纽约12月14日 - 美国股市周三下挫，标普500指数录得10月11日来最大单日百分比跌幅，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)加息25个基点，并暗示明年可能较一些人士预期的更快升息。

能源股给标普500指数带来的拖累最大，此前美国原油价格大幅下挫。

美国候任总统特朗普预计将实施减税和增加基建支出措施之际，美联储决定升息。特朗普将在下个月宣誓就职。

美联储主席叶伦指出，特朗普当选美国总统后，美联储进行了相应的微调，制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)的“部分与会委员”开始调整财政政策假设，认为经济增长会略微加快，失业率会下降。

在政策声明后的叶伦记者会期间，美股遭抛售。叶伦在记者会上给人留下的印象与她近期发表的言论有所不同。她过去曾暗示，在美联储感觉需要更快地收紧货币政策前，可能允许经济在一段时间内过热，意味着通胀可能略微加快，失业率可能保持低位。

“叶伦看来是要压制对她愿意让这种情况发生的预期。如果美联储预计不太愿让经济过热，市场会作出反应。”Wells Fargo Funds Management首席投资组合策略师Brian Jacobsen称。

市场已经基本消化了美联储今日会加息，但对明年美联储加快升息步伐的预期，可能给了交易商对近期涨势获利了结的一个理由。

自11月8日美国大选以来，股市走强，因投资人押注特朗普会采取对营商有利的政策，将刺激经济。不过一些市场人士担心股市消化了非常有利的局面，易出现回落。

道琼工业指数.DJI收低118.68点，或0.6%，至19,792.53点；标准普尔500指数.SPX收低18.44点，或0.81%，至2,253.28点；纳斯达克指数.IXIC下滑27.16点，或0.5%，至5,436.67点。

美国原油期货大跌近4%，为7月中来最大降幅，因美国原油库存增加令投资人再度担心油市供应过剩。

美元全线走强，美元指数触及近14年最高水准，进一步打压原油和其他以美元计价的商品。

艾克森美孚(XOM.N)收低2.2%，对标普500指数的拖累最大。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约84.9亿股成交，高于过去20日的平均日成交量73亿股。

纽约证交所跌涨股家数比例为4.12:1；纳斯达克市场为2.74:1。

标普500指数成份股有30只触及52周新高，一只成份股触及新低；有110只纳斯达克指数成份股触及52周新高，51只触及新低。(完)