美国炼油厂工会扩大罢工 受影响产能占全美五分之一

路透休士顿2月22日 - 美国35年来最大规模炼油厂罢工进入第四周，根据工会官员表示，至周日0600GMT为止，已有12座炼厂工人罢工，约占全国五分之一产能。

美国钢铁工人联合会(USW)在15座工厂的会员，其中包括12座炼厂，总计有6,550会员参与罢工。USW与代表石油公司带头协商的壳牌公司之间就新的三年合约谈判停止之后，从2月1日起展开罢工行动。

双方后来虽恢复谈判，但消息人士说，周五快要达成协议之前谈判又告中断。

最新这次谈判破裂之后，USW领袖把目标瞄准壳牌，呼吁在壳牌旗下企业Motiva Enterprises [MOTIV.UL]与沙特阿美合资公司的一座化工厂及三座炼厂的员工罢工。

这三座炼厂当中率先停工的是位于德州Port Arthur的美国最大炼厂，该厂每日产能600,250桶，工人自周六当地时间12a.m开始罢工。

24小时之后，USW会员也在以下这些工厂派出纠察员，包括：Motiva公司位于路易斯安那州每日产能23.5万桶的Convent炼厂、每日产能23.8万桶的Norco炼厂、以及壳牌位于Norco的化工厂。

USW国际工会主席Leo Gerard在宣布这些罢工行动时表示，这是资方讨价还价伎俩的后果。

“资方拒绝透过诚信协商以实质解决安全问题，我们别无选择只能扩大罢工。”Gerard在声明稿中称。

目前双方之间没有新谈判的安排。(完)

(编译 李婷仪 审校 张明钧)

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