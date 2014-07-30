美国四名青少年被指控谋杀一中国留学生

洛杉矶警察局长 William 'Bill' Scott (左) 7月28日在纪欣然遭谋杀一案的记者会中。 REUTERS/Mario Anzuoni

路透洛杉矶7月29日（记者 Dan Whitcomb） - 美国检方称，四名青少年因涉嫌在南加州大学附近将一名中国留学生殴打致死，周二被指控犯有蓄意谋杀罪，可能面临死刑。

如果罪名成立，19岁的嫌犯Jonathan Del Carmen和18岁的Andrew Garcia可能被判死刑。

另外两名嫌犯年龄分别为16岁和17岁，也被指控犯有一级谋杀罪，由于是未成年人，如果被定罪，将不会面临死刑。

这四名嫌犯预计将在周二晚些时候首次出庭接受审理。

24岁的被害人纪欣然2013年开始在南加州大学学习电气工程。警方称，上周四上午在被害人位于校园外的公寓内发现他的尸体，被害人在大约六小时前曾遭到棒球棒殴打。

被害人在凌晨零时45分前后步行回家时遭到袭击，有关当局称这可能是一起抢劫案。被害人最终回到了自己的公寓中，但在清晨死亡。

检方称，上述四名被告在袭击被害人纪欣然后，驱车前往洛杉矶国际机场附近一个热门的海滩区，并试图抢劫他们遇到的一对男女。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。