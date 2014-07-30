美国四名青少年被指控谋杀一中国留学生

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透洛杉矶7月29日（记者 Dan Whitcomb） - 美国检方称，四名青少年因涉嫌在南加州大学附近将一名中国留学生殴打致死，周二被指控犯有蓄意谋杀罪，可能面临死刑。
如果罪名成立，19岁的嫌犯Jonathan Del Carmen和18岁的Andrew Garcia可能被判死刑。
另外两名嫌犯年龄分别为16岁和17岁，也被指控犯有一级谋杀罪，由于是未成年人，如果被定罪，将不会面临死刑。
这四名嫌犯预计将在周二晚些时候首次出庭接受审理。
24岁的被害人纪欣然2013年开始在南加州大学学习电气工程。警方称，上周四上午在被害人位于校园外的公寓内发现他的尸体，被害人在大约六小时前曾遭到棒球棒殴打。
被害人在凌晨零时45分前后步行回家时遭到袭击，有关当局称这可能是一起抢劫案。被害人最终回到了自己的公寓中，但在清晨死亡。
检方称，上述四名被告在袭击被害人纪欣然后，驱车前往洛杉矶国际机场附近一个热门的海滩区，并试图抢劫他们遇到的一对男女。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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