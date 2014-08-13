殴打致死中国留学生的四名美国嫌犯拒不服罪

路透洛杉矶8月12日（记者 Daina Beth Solomon） - 美国四名涉嫌在南加州大学附近将一名中国留学生殴打致死的青少年嫌犯周二拒不服罪。

洛杉矶地方检察官办公室称，因涉嫌在试图抢劫时犯下谋杀罪，19岁的嫌犯Jonathan DelCarmen和18岁的嫌犯Andrew Garcia可能面临死刑。

两名同谋嫌犯年龄分别为16岁和17岁，由于未满18岁，不会被判死刑，但可能面临终身监禁且不得假释。

上述四名嫌犯被指控在试图抢劫时用棒球棒殴打被害人纪欣然（Xinran Ji，音），他们将被视作成年人进行审理。被害人纪欣然24岁，在南加州大学学习电气工程。

这四名嫌犯周二出庭受审，他们的亲戚朋友以及纪欣然家属的支持者旁听了审理。

纪欣然家属的代理律师Rose Tsai称，纪欣然的骨灰已于上周由其父母带回中国。

“他们正在争取法律允许下（对嫌犯）的最高刑罚，”她说。

被告人的代理律师拒绝置评，以待可以重新查看监控录像及其他证据。

警告称，被害人纪欣然在7月28日凌晨零时45分左右步行回家时遭到抢劫，他的头部受到重击。被害人最终回到公寓，但在几小时后因伤死亡。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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