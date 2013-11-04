美股小幅收高 黑莓大跌16%

* Twitter提高IPO价格区间的上限

* 黑莓股价重挫，因宣布放弃出售计划，以及更换CEO

* 道琼工业指数上涨0.2%，标准普尔500指数上涨0.4%，Nasdaq综合股价指数上涨0.4%

路透纽约11月4日 - 美国股市周一在清淡交投中收高，因投资者不愿在标准普尔500指数逼近记录收盘高位之际做大的押注。

该日交投温和，部分是因为道琼工业指数和标准普尔500指数已连涨四周。投资者也在等待将在周五公布的重磅数据--非农就业数据，以期寻找有关美联储将何时开始减少刺激措施的信号。

个股方面，黑莓(BBRY.O)大跌16.4%至6.50美元，盘中触及52周低点6.40美元。该公司表示将放弃出售自身的计划。该股已创下2003年10月来的最低水平。

Twitter (TWTR.N) IPO-TWTR.N则上调了本周稍晚进行的首次公开发行(IPO)的定价区间上限。

而就在上周，美国股市连创纪录高位。市场是否会进一步冲高还有待观察，而这很大程度上将取决于美联储将根据经济数据做出何等的政策安排。在今年的大部分时间里，美联储的大规模购债措施帮助支撑了经济和股票市场。

Wells Fargo Advisors的首席宏观策略师GaryThayer说：“10月末美国股市反弹，使标准普尔500指数年内涨幅达到24%，由此我们认为对那些当前股票持仓高于建议配置比例的投资者而言，这可能是一次调整仓位的好时机。”

“较长期而言我们依旧看多美股，但建议现在了结一些获利。”

标准普尔500指数.SPX过去四周已累计上涨4.3%，因10月份美国部分政府机构关门，令外界预期美联储开始削减刺激措施的时间将推迟到明年第一季。

道琼工业指数.DJI上涨23.57点或0.15%，报15,639.12点；标准普尔500指数.SPX上涨6.29点或0.36%，报1,767.93点；Nasdaq综合股价指数.IXIC上涨14.55点或0.37%，报3,936.59点。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，不应匆忙决定削减购债规模，因为通胀率较低。

近期的制造业数据一直强于预期，增添了经济强韧到足以令美联储较预期更早削减购债措施的理由。

标准普尔500指数所有板块都上涨，电信和能源板块领涨。标准普尔能源指数.SPNY上涨1.3%，电信类股指数.SPLRCL则上涨0.8%。

Kellogg Co(K.N)上涨0.7%至62.72美元，之前该公司公布季度获利增长3%，并表示到2017年时将把员工总数削减7%。

迄今，标准普尔500指数成分股中约有75%的官司公布了业绩，超过了华尔街的预估的达到了69%，高于长期的平均值63%。不过汤森路透数据显示，只有53%的公司营收超过预期，低于2002年以来的平均值61%。

纽约证券交易所、Nasdaq和NYSE MKT总成交量约为51亿股，低于今年迄今的日均成交量约62亿股。

在纽约证券交易所，下跌和上涨个股的比例约为2:5，而Nasdaq市场上涨和下跌个股的比例为3:2。(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)

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