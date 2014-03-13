美股重挫 因担忧乌克兰局势和中国经济放缓

* 新兴市场ETF下挫1.8%，因俄罗斯在与乌克兰接壤边境举行军事演习

* 最新中国数据直指经济放缓

* 上周美国初请失业金人数减少，零售销售超预期

* 道指大跌1.4%，标普500指数跌1.2%，Nasdaq指数下挫1.5%

路透纽约3月13日 -美国股市周四下挫，道指和标普500指数单日跌幅为2月初来最大，因对乌克兰和俄罗斯紧张局势的担忧加重，且有更多迹象显示中国经济放缓。

尽管欧盟和美国制裁俄罗斯的立场较预期更强硬，但俄罗斯仍在同乌克兰接壤的边境地区举行新一轮军事演习，未来显示出丝毫将放弃侵吞里米亚地区计划的迹象。

德国总理梅克尔周四表示，若俄罗斯对乌克兰的政策未改弦更张，则将面临“严重的”政治及经济伤害。

CBOE波动性指数.VIX跳升逾12%，至16.22，该指数通常同标普500指数走势相反。关键的新兴市场上市交易基金(ETF)iShares MSCI Emerging Markets ETF(EEM.P)跌1.8%，报38.19美元。

“(乌克兰的消息)肯定将是推动市场的主要因素，但还有更多潜在的因素，”Windham FinancialServices首席投资策略师Paul Mendelsohn表示。

“乌克兰问题不会通过武力得以解决。各方都在宣示其立场--实际一点的因素是，中国昨晚公布的数据不好。”

中国今年头两个月经济明显放缓，投资、零售销售和工业生产都降至数年低点。

标普500指数跌穿10日和14日移动均线切入位，这些曾是短期技术支撑水准。该指数也跌穿了1,850点水准。

道琼工业指数.DJI收跌231.19点，或1.41%，至16,108.89点；标准普尔500指数.SPX下跌21.86点，或1.17%，至1,846.34点.Nasdaq指数.IXIC收低62.912点，或1.46%，至4,260.42点。

经济敏感板块领跌，工业股.SPLRCI跌1.5%，科技股.SPLRCT大跌1.6%。通用电气(GE.N)收低1.6%，报25.34美元。苹果(AAPL.O)跌1.1%，报530.65美元。

稍早，美国公布上周初请失业金和2月零售销售数据优于预期，尽管之前一个月的零售销售被下修。数据一度支撑美股。

美国公布2月进口物价升0.9%，为一年内最大升幅，因汽油价格大涨，但没有迹象显示进口物价普遍上升。

根据BATS GlobalMarkets的数据，美国各证交所约有约75亿股股票换手，高于于本月迄今的均值68亿股。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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