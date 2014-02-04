疲弱制造业数据影响下美股重挫逾2%

* 美国制造业数据远较预期疲弱

* VIX指数收在2012年12月以来最高

* 道琼工业指数收跌2.08%；标准普尔500指数收低2.28%；Nasdaq指数跌2.61%

路透纽约2月3日 -美国股市周一大跌，标准普尔500指数创下6月以来最大跌幅，此前公布的美国制造业数据远逊于预期，让投资人有了离开风险偏高资产的最新理由。

美国1月制造业景气扩张速度放缓，新订单指数创下33年来最大降幅，而12月建筑计画支出几乎没有成长。

制造业数据公布后投资人信心大幅恶化，带动对冲标准普尔指数跌势风险的成本创下近四个月来最高水准。芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX窜升16.5%至21.44，创2012年12月以来新高。

标准普尔e-mini期货当日交易量高达299.9万口，创下2013年2月25日以来最大量。

“今日市场毫无保留--一旦市场开始抛售，就会像这个样子，”纽约Cuttone & Co资深副总裁KeithBliss表示。

道琼工业指数.DJI收跌326.05点，或2.08%，至15,372.80点；标准普尔500指数.SPX收低40.70点，或2.28%，至1,741.89点；Nasdaq指数.IXIC下滑106.919点，或2.61%，至3,996.958点。

道琼工业指数收在200日均线下方，为2012年12月28日以来首见，跌破此一技术位后暗示后市看跌。

卖盘全面涌现，标准普尔500指数只有9档成分股上涨。跌幅居前的类股为电信股大跌3.7%、消费性类股.SPLRCD挫跌2.7%。

道琼运输类股指数.DJT大跌3.2%。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)确认其收回刺激政策的承诺，以及中国经济成长的疑虑，都让市场面临压力。中国服务业成长力道放缓至五年低点，这再度显示全球第二大经济体的动能迟滞。

投资人亦对新兴市场前景有所迟疑，近期新兴市场货币动荡导致部份央行升息或干预市场，以降低波动。这反而导致债券及股票持仓面临压力，并迫使投资人出脱这些资产，转进那些被视为相对安全的资产，如日圆及瑞郎。

Bliss指出，“对我而言，这是显示美联储2013年货币政策除了提供股市下档支撑以外毫无作用的最佳证据。一旦他们开始暗示要退出超级刺激政策，就会见到不想见到的后果。”

道琼工业指数1月大跌5.3%，标准普尔下跌3.6%，创2012年5月以来单月最大跌幅。

在财报季过了一半之际，汤森路透数据显示标准普尔指数250档成分股已公布财报，当中有69.7%超越市场预期，高于1994年以来的平均值63%，以及过去四季的平均值67%。

电信类股表现疲软，美国电话电报公司(T.N)调降客户分享大量数据服务的计划可能促使美国其他电信业者跟进提供折扣，特别是规模较大的竞争对手VerizonWireless(VZ.N)。美国电话电报大跌4.1%至31.95美元，Verizon重挫3.4%至46.41美元。

消息人士指出，CharterCommunications(CHTR.O)正在讨论调高收购时代华纳有线TWC.N收购价，此举可能让其竞争对手面临压力。时代华纳有线收高0.5%至134.01美元。

英国Smith & Nephew (SN.L)将以17亿美元现金收购ArthroCare CorpARTC.O，藉以强化其运动伤害治疗事业，该事业的成长力道高于其主要经营的髋关节及膝关节置换业务。ArthroCare股价大涨8.2%至49.12美元。

辉瑞(PFE.N)股价小涨0.7%至30.60美元，为道琼成分股中唯一收高者。该公司实验中的乳癌药物在实验中期阶段显着放缓了发病进程，达成了药物实验的初步目标。

根据BATS GlobalMarkets数据，市场交投热络，约有94.6亿股换手，远高于1月平均值69.4亿股。1月24日标准普尔500指数下跌超过2%，当日成交量为88.4亿股。

纽约证交所的下跌股数与上涨股数分别为2,610及463档，Nasdaq市场方面下跌股数与上涨股数分别为2,286档及368档。(完)

(编译 张明钧; 审校 李婷仪)

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