美股道指与标普500结束两日连涨收跌

* Tesla公布业绩后在盘后下挫

* 10月份美国服务业成长加速--ISM

* 道指跌0.1%，标普500指数跌0.3%，Nasdaq综合股价指数升0.1%

路透纽约11月5日 -道琼工业指数与标准普乐500指数周二微幅收低，结束了两日连涨。投资者琢磨强劲的经济数据对于今后数月的货币政策走向有何影响。

在盘后交易中，电动汽车制造商TeslaMotors(TSLA.O)公布第三季获利强于预期，但第四季展望逊于华尔街预估。该股在盘后下挫约11%。

能源与电信类股上日领涨，今日则跌幅居前。标准普尔能源类股指数.SPNY跌0.8%，电信服务类股指数.SPLRCL跌1.9%。

“尽管本周初反弹，但考虑到短线指标仍然处于超买状态，所以股市可能进一步盘整和回撤，然后才可能展开更有意义的上涨行情，”RBCCapital Markets的分析师Robert Sluymer表示。

美国供应管理协会(ISM)公布，10月非制造业指数上升1点至55.4，高于预估的54.0。

投资者在考虑强劲的经济数据会对美国联邦储备委员会(美联储/FED)的购债计划前景有何影响。这项刺激计划帮助了股市反弹，提振标准普尔500指数有望创出10年来最大的年度涨幅。

美联储强调，改变购债规模将取决于经济数据。一旦经济足够强劲，就可能开始收回购债计划。

道琼工业指数.DJI收跌20.90点，或0.13%，至15,618.22点；标准普尔500指数.SPX收低4.96点，或0.28%，至1,762.97点。Nasdaq综合股价指数.IXIC小涨3.27点，或0.08%，至3,939.86点。

在纽约证交所，下跌与上涨股票家数分别是2,045和956，而在Nasdaq则分别是1,473和1,076家。

据汤森路透数据，截止到周二上午已有404家标准普尔500企业公布了财报，其中69.6%优于华尔街预期，高于63%的长期平均水平。但是，只有53.3%的营收优于预期，低于2002年以来61%的平均水平。

GT Advanced TechnologiesGTAT.O飙升逾20%至10.10美元。该公司表示，苹果(AAPL.O)将与该公司合作在亚利桑那州开设一家工厂，为苹果的电子产品生产蓝宝石材料。

Tenet Healthcare(THC.N)是跌幅最大的标普500公司，下挫8.8%至44美元。该公司公布第三季净利低于上年同期。(完)

(编译 张涛；审校 徐文焰)

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