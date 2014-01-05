美股一周展望：市场重点关注非农就业报告和美联储会议记录

2014年1月2日在纽约证交所拍到的图片。 REUTERS/Carlo Allegri

路透纽约1月3日 -美国股市投资者下周将关注华盛顿，等待关键的就业数据出炉以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布最近会议的记录，是次会议上美联储决定缩减货币刺激举措。

美联储12月17-18日会议记录可能会让市场进一步了解联储缩减购债决定背后的原因，并提供联储会以多快的步伐缩减刺激的相关线索。美联储在这次会议上决定将每月购债规模减少100亿美元，至750亿美元。

该决定公布后股市上涨，因为这证实美国经济根基稳固，并结束了围绕美联储缩减刺激措施的不确定性。标准普尔500指数2013年上涨近30%，其中最关键的推动因素就是美联储的刺激措施。

包括本周四制造业活动报告在内的近期数据，证实了经济潜在的强劲力道，表明美联储决定是对的。

但投资者将密切关注将于周五发布的12月非农就业报告能否展现同样的力道。美联储政策的一部分与就业数据挂钩。美联储在12月声明中说，在失业率降至6.5%以下后的“更长时期内”维持利率于近零水准，“可能会是合适的。”

“我们期望听到好消息，否则他们是不会缩减刺激措施的，”Wilmington Trust InvestmentAdvisors投资长Rex Macey说。

路透调查显示，美国12月料增加19.7万个非农就业岗位，稍低于11月的增加20.3万个。失业率料仍守在五年低点7.0%。

美联储缩减刺激措施的决定让许多投资者倍感意外，投资者原本预期联储会等到2014年初再行动。

如果经济数据呈现疲弱迹象，可能说明美联储行动过早，投资者因此有理由卖出，尤其是股市2013年大幅上涨后，投资者预期会迎来一段整固期。

本周股市小幅下跌，标准普尔500指数.SPX跌0.6%。

除了周五的就业数据，还有周一的美国服务业报告以及耐久财订单数据。

“在对经济成长转好的预期方面，我认为股市稍微有点过头了。现在如果有人担心预期也许无法实现，则或促使投资者热情降温，”JanneyMontgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini说。

当然，伯南克周五在作为美联储主席的最后一次演讲中说，美联储不会因为缩减购债减低对保持高度宽松政策的承诺。

伯南克将在本月底卸任，届时将由叶伦接任主席。美国参议院将于下周批准叶伦的提名。美联储12月会议记录将于周三发布。

**美国铝业将发布业绩报告**

投资者还将关注即将到来的财报季的首份业绩报告，看公司表现是否达到预期。美国铝业(Alcoa)(AA.N)和孟山都(Monsanto)(MON.N)均将于下周公布业绩。

公司业绩报告要到在下下周才会密集出炉，届时会有多家银行发布业绩，包括摩根大通(JPM.N)。

据汤森路透数据，第四季公司获利预计同比增长7.6%。第三季为增加6%。财报可能有助于判断2014年业绩预估是否需要下调，以及股票估值是否过高。

“如果业绩增长，且经济转好，则股价将走高，”Fenimore资产管理公司的研究主管John Fox说。

市场部分注意力可能转向零售商，因他们会在未来几日内公布假期同店销售报告。

高盛分析师建议买入温蒂(Wendy's)WEN.N和GameStop(GME.N)等公司的股票期权。(完)

(编译 侯向明； 审校 白云)

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