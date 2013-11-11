美股周一小幅收高 交投清淡

* 周一债市休市，股市成交清淡

* 上周五的美国就业数据令对美联储缩减购债的臆测升温

* 道指和标普500指数均升0.1%，Nasdaq指数微升0.01%

路透纽约11月11日 -美国股市周一小幅收高，提振道指刷新收盘纪录高位，因今日是退伍军人节，股市交投清淡，投资人焦点转向美国联邦储备委员会(美联储/FED)多久后可能开始缩减刺激计划。

周五美股收高，强劲的10月就业报告重燃投资人对美联储可能较预期提早缩减刺激计划的臆测。一项路透调查显示，更多美国一级交易商现在预期美联储在明年3月前将缩减每月850亿美元的购债规模。

美股今日在交投清淡中微幅上升，因美国退伍军人节，政府部门休息和债市休市。标普500指数也差不多收在纪录高位。

“焦点再次回到美联储。市场的想法是缩减购债的时机可能被推前。可能不是在明年3月，而是在今年12月，”BB&TWealth Management副总裁Bucky Hellwig说。

标普500指数百分比涨幅最大的成分股中，海上石油开采公司Transocean Ltd(RIG.N)劲扬3.6%，报55.37美元，之前该公司表示，就每股派发3美元股息并减少董事会席位与投资者CarlIcahn达成协议。标普500指数能源分项指数.SPNY上扬0.2%，为今日表现较佳的板块之一。

推特(TWTR.N)攀升3%，报42.90美元。

道琼工业指数.DJI收涨21.32点，或0.14%，至15,783.10点；标准普尔500指数.SPX收高1.28点，或0.07%，至1,771.89点；Nasdaq指数.IXIC仅小升0.56点，或0.01%，至3,919.790点。

三大股指中年内涨幅最大的Nasdaq指数.IXIC近期表现逊于大盘。上周道指和标普500指数均连涨第五周，但Nasdaq指数小幅收跌。

周一大型科技股对Nasdaq指数的拖累最大，苹果(AAPL.O)回落0.3%，报519.05美元。

ViroPharmaVPHM.O股价跳涨25.5%至49.42美元，之前有消息称伦敦上市公司Shire(SHP.L)将以42亿美元收购该公司，因该公司正在研制的治疗罕见疾病的药物可能带来丰厚利润。

美联储购债刺激计划是刺激股市今年涨势的主要因素之一，该举措支撑经济，并吸引投资者进入股市等高风险资产市场。标准普尔500指数年内迄今已经上涨了24%。

许多分析师担心市场可能在年底前迎来回调，尤其是如果美联储最早在12月决定开始缩减刺激规模的话。而在此之前，市场或将维持上涨趋势。

“迄今为止市场的上涨动能是无可争辩的，因此看来我们仍然处于上升趋势当中，”Hellwig说。

投资者还密切关注本周零售类股的业绩，其中包括梅西百货(M.N)和沃尔玛(WMT.N)。根据汤森路透的数据，市场普遍预期这两家公司的获利将高于上年同期。

梅西百货股价周一上扬1.9%报47.07美元，沃尔玛涨1.4%至79.01美元。

据Bats Global Markets的数据，纽约证交所、NYSEMKT和Nasdaq市场成交量约为47.6亿股,低于约66.2亿的五日平均成交量。

纽约证交所上涨与下跌股票数量之比为15比14，Nasdaq市场为12比13。(完)

(编译 利棣儿/郑茵 审校 李爽)

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