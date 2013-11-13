美股上涨 道指与标普500指数收在记录高位

* 梅西百货营收增幅大于预期，股价跳涨

* 美国股指期货上扬，受美联储主席提名人叶伦讲话提振

* 投资者等待周四的叶伦提名听证会

* 道指上涨0.5%，标普500收高0.8%，Nasdaq指数上扬1.2%

路透纽约11月13日 -美国股市道指和标普500指数周三收在纪录高位，此前梅西百货(Macy's)(M.N)公布强劲业绩，缓和了投资人对零售商在节日购物季表现的担忧，且带动非必需消费类股上涨。

美国股指期货在盘后小幅走高，之前美国联邦储备委员会(美联储)副主席叶伦的开场讲话稿在周四听证会之前披露。美国参议院金融委员会将于周四召开有关提名叶伦接替贝南克担任美联储主席的听证会，叶伦将参加此次会议。

股市在午后交易中走强，因投资者预期叶伦的发言稿将会在收盘后披露。

美国百货公司梅西百货(M.N)股价劲扬9.4%至50.68美元的纪录收盘高位，之前该公司称，促销活动推高了营收，假日购物季之前的业务情况正在改善。该公司业绩优于预期提振股价跳涨，刺激了对非必需消费类股的买需。

非必需消费品类股.SPLRCD上涨1.6%，引领标普500指数涨势。

除梅西百货之外，还有几家零售商预计将在未来几天公布业绩。

“梅西百货的业绩惊人，除消费相关类股外，对今日一切板块亦产生正面影响。我认为市场对假日购物季的预期相当低，现在许多人发现并不是这么回事，”Wedbush Securities股票交易主管Michael James说。

道琼工业指数.DJI收高70.96点，或0.45%，至15,821.63点，为纪录收盘高位，盘中亦触及15,822.98的纪录高位；标准普尔500指数.DJI收涨14.31点，或0.81%，至纪录高位1,782.00点。

Nasdaq指数.DJI收升45.66点，或1.16%，至3,965.58点。

标普500指数亦得到科技股的支撑，NetApp(NTAP.O)上涨2.7%报41.29美元。该公司在收盘后公布业绩，股价随后下滑0.2%至41.20。

在标普500指数成份股中，梅西百货的百分比涨幅最大。

其它零售类股，沃尔玛(WMT.N)微升0.2%报78.90美元，该公司将于明日公布季度业绩。

家得宝(Home Depot)(HD.N)将在下周公布业绩，其股价上涨1.9%报77.60美元，提振道琼工业类股。

周四除叶伦的听证会外，投资者还将关注贝南克在周三晚间7:00(GMT时间午夜)的讲话，不过主题并非针对货币政策。随后还有答问环节。

思科(CSCO.O)股价在常规交易中收高1.12%报24美元。该公司收盘后公布季度营收逊于华尔街预期，其股价盘后下跌1.6%。(完)

(编译 郑茵 审校 孙茉莉)

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