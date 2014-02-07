美股收高 标普500指数四周来首周上涨

* 1月非农就业报告令人失望，12月数据仅微幅上修

* 苹果受回购股票提振领涨

* Expedia公布业绩后，线上旅行公司股价飞涨

* 道指升1.1%，标普500指数涨1.3%，Nasdaq指数收高1.7%

路透2月7日 -美国股市周五跳升，标普500指数录得四周来首周上涨，因投资人将1月非农就业报告读数疲弱部分归咎于恶劣天气，且交易商聚焦在未来经济将进一步走强的预期。

美国公布1月非农就业岗位增加11.3万，远低于分析师预估的18.5万，12月增幅仅上修1,000人至7.5万。美国1月失业率触及五年最低的6.6%，略高于美联储官员设定的会促使考虑升息的6.5%门槛水准。

美国失业率骤降将令新任美联储主席叶伦要把重新设定美联储宽松货币政策承诺作为当务之急，她将可能避免把政策同就业市场特定目标相联系。

但由于建筑业就业增长强劲，寒冷天气未必是影响1月数据的主要因素。交易商看来将预计下月将大幅上修1月就业增幅。数据还显示制造业就业增长。

“美国劳工部可能会告诉我们在1月数据中没有受到异常天气影响，但两个月的严寒，我就不相信这个数据没有受到天气影响。”Federated Investors首席股市策略师Phil Orlando称。

对近期美国经济数据疲弱的担忧，以及对中国经济成长和新兴市场货币和股市遭抛售的忧虑在过去几周拖累全球股市大跌。

不过短期忧虑已经缓解，CBOE波动性指数.VIX跌11.3%，收报15.29，本周稍早一度升穿21。一个月VIX期指跌9%，报15.47。

由于投资人在等待未来一个月一系列新的经济数据，之前对美国经济持续成长的预期仍在支撑股价。

标普500指数收在14日移动均线切入位之上，自1月23日来标普500指数都没能攻克该水准。该指数过去两日大涨2.6%，为四个月最大两日升幅。

道琼工业指数.DJI收涨165.55点，或1.06%，至15,794.08点；标准普尔500指数.SPX收升23.59点，或1.33%，至1,797.02点；Nasdaq指数.IXIC上涨68.739点，或1.69%，至4,125.861点。

本周，道指上升0.6%，标普500指数攀升0.8%，Nasdaq指数上涨0.5%。

在周五上涨前，标普500指数面临连跌四周的窘境，如果成真，将是2011年7月至8月来最长跌势。

苹果(AAPL.O)表示，透过加快回购计划买入120亿美元自家股票，并在公布业绩后的两周内在公开市场买入20亿美元股票，该股收高1.4%，收报519.68美元，提振科技股表示。

新闻集团(NWSA.O)A股跳升8.7%，报17.41美元，昨日该公司公布削减成本扶助其盈利远胜分析师预期。

线上旅行社Expedia(EXPE.O)暴涨14.3%，报74.45美元，为表现最好的标普500指数成份股，昨日该公司公布的季度盈利高于预期。同业Priceline.com (PCLN.O)升5%，TripAdvisor (TRIP.O)跳涨9.5%。

据汤森路透数据，在截止到周五早已公布业绩的343家标普500公司中，67.9%优于华尔街预期，而1994年以来该比例的平均水平是63%，此前四个季度平均是67%。

据BATS Global Markets的数据，美国各大交易所总体成交量约为60.9亿股，低于1月平均值69.4亿股。

在纽约证交所，上涨与下跌股票家数约之比超过3比1。在Nasdaq市场，该比率超过2比1。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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