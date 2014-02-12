美股连升四日 受举债上限忧虑缓和及叶伦讲话提振

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
* 叶伦国会作证后标普10大类股全线走强
* 众议院共和党目标通过上调举债上限议案
* 道指收高1.2%，标普500指数升1.1%，Nasdaq指数升1%
路透纽约2月11日 -美国股市周二连升四日，因国会议员同意推进上调美国举债上限立法，且美国联邦储备委员会(美联储/FED)新任主席叶伦讲话维持缩减购债的时间表不变。
市场普涨，标普10大类股全线上扬，纽约证交所约75%的股票收高，Nasdaq市场则约为67%。标普500指数离纪录收盘高位仅差1.6%。
美国众议院共和党领导人向奥巴马总统的要求做出让步，同意提出不附带条件的上调举债上限议案，消除了市场一个潜在的不利因素。
美联储主席叶伦强调了每月削减购债规模100亿美元的政策连贯性，称她强烈支持他的前任贝南克的措施。在她首次以美联储主席身份做的公开讲话中，叶伦还表示，尽管美国失业率近期下滑，但就业市场状况需要进一步改善。
“没有人真的预计会有严重的举债上限争斗或改变缩减购债，但预期是一回事，实际经历又是另一回事。”PioneerInvestment Management投资组合经理人JohnCarey表示，“所有人现在都更放心了，这些问题正式不是问题了。”
美联储的刺激政策被认为是去年股市大涨的一个推动因素，只要这些政策持续，预计会继续支撑股市。不过如果结束缩减购债的进度放缓，市场可能会更担心经济仍不够强劲，不足以靠自身成长。
道琼工业指数.DJI收涨192.98点，或1.22%，至15,994.77点；标准普尔500指数.SPX收升19.91点，或1.11%，至1,819.75点；Nasdaq指数.IXIC上涨42.87点，或1.03%，至4,191.05点。
三大股指均连升四日，标普500指数四日内上扬约4%，并自1月24日来首次升穿50日移动均线切入位。该指数已经收复近期跌势的大部分失地，近期跌势令标普500指数自1月15日创下纪录收盘高位后下挫了6%。
Sprint Corp (S.N)公布季度营收优于预期，并称第四季无线用户增加后，该股收高2.7%，报7.90美元。
据汤森路透数据，在截止到周二上午已公布业绩的357家标普500公司中，67.8%的盈利优于华尔街预期，高于63%的长期平均水平。约66%营收超过预期，高于61%的历史均值。
下跌股方面，Dean Foods Co (DF.N)和ConAgra Foods(CAG.N)发布疲弱财测，股价分别下挫7.4%和6.3%。
收盘后，Fossil Group Inc(FOSL.O)公布第四季业绩，股价攀升5%，报122.80美元。TripAdvisorInc(TRIP.O)公布业绩后股价升1%，报85美元。
网络设备生产商Infloblox IncBLOX.N预计第二季营收低于分析师预估均值，该股暴跌48.1%，报17.19美元。
据BATS Global Markets的数据，美国各大交易所总体成交量约为59.4亿股。(完)
(编译 李军; 审校 张涛)
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