美股大幅下跌 能源股领跌

路透1月5日 - 美国股市周一大幅下跌，创将近三个月来最大单日跌幅，能源股领跌，因油价暴跌让全球经济疑虑变得更加扑朔迷离。

标准普尔500指数收低1.8%，为10月9日来最大单日跌幅，且为2013年12月来首次连续第四个交易日收跌。 该指数盘中最多下跌1.99%，道琼工业指数跌幅也一度达2%。

原油期货价格跌至2009年来最低，因全球供应过剩而需求迟滞。美国原油CLc1大跌5%，跌至每桶50美元以下。

欧元兑美元在EBS平台下跌至近九年低点，受希腊政治不确定以及该国可能退出欧元区的忧虑困扰。

在Kingsview资产管理公司投资组合经理Paul Nolte看来，希腊问题是最主要的忧虑所在。

“问题影响到整个地区，如果希腊不得不用回本国原有货币，很难看到经济会有太多成长，”他说，“这将造成更多混乱，所有人都无心专注于经济成长。”

美元上涨，令美元计价的大宗商品承压。美元兑一篮子货币触及2005年12月来最高。

道琼工业指数收低331.34点，或1.86%，至17,501.65点；标准普尔500指数下跌37.62点，或1.83%，至2,020.58点；Nasdaq指数收跌74.238点，或1.57%，至4,652.574点。

标普能源股收跌4%，创11月28日来最大单日百分比跌幅。在2014年下半年，标普能源股的市值蒸发了大约20%。

医疗保健股是周一标普500指数中表现最好的板块，但仍下跌0.6%。医疗设备生产商Boston Scientific (BSX.N)是表现最好的标普成份股，收涨4%，此前券商上调该公司评级。

吉利德(Gilead Sciences)(GILD.O)是另一亮点，股价收高1.98%，此前最大的美国药物福利管理商之一CVS Health Corp表示，将优先使用吉利德丙肝治疗处方药，仅在个别的情况下使用其竞争对手艾伯维(AbbVie)(ABBV.N)的丙肝治疗处方药。艾伯维股价下跌2%。

纽约证交所上涨股和下跌股分别家数为714和2,413，比率为1:3.38；Nasdaq市场，上涨股和下跌股家数分别为801和1,961，比率为1:2.45。

根据BATS Global Markets数据，美国各证交所总计成交约70.9亿股，高于12月均值68.7亿股。(完)

(编译 利棣儿；审校 郑茵)

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