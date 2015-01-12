美股收挫 能源股再度大幅走低

澳洲2016财年外商核定投资额大增 受中国房地产买家驱动--报告
路透悉尼5月9日 - 澳洲政府周二公布的数据显示，澳洲2016财年外商核定投资额较之前一年增加近三分之一，因更多中国买家进入澳洲已经火爆的住宅地产市场。
路透纽约1月12日 - 美国股市周一连续第二日收跌，受累于能源股再度因油价重挫约5%而大幅走低，以及在美国企业业绩期开锣前市场忧虑加重。
在高盛下调油价短期预估，且海湾产油国没有显示出限产的迹象后，油价延续近期直落的走势。
标普能源股指数.SPNY大跌2.8%，对标普500指数的拖累最大。布兰特原油期货LCOc1重挫5.3%，结算价报每桶47.43美元，美国原油期货CLc1跌4.7%，报46.07美元。
“油价再度转跌，这也拖累刺激市场再度下滑。对油价大跌带来的冲击有许多困惑和担忧。”Solaris Group投资长Tim Ghriskey表示。
汤森路透数据显示，近几个月，对标普500指数能源行业成份股企业的获利预估大幅下降，目前预计第四季能源企业盈利同比大跌21.1%。对标普500指数成份股企业整体的盈利同比增幅预估仅为3.8%。
道琼工业指数.DJI收跌96.53点，或0.54%，至17,640.84点；标准普尔500指数.SPX收挫16.55点，或0.81%，至2,028.26点；Nasdaq指数.IXIC回落39.360点，或0.84%，收报4,664.707点。
标普500指数自12月29日纪录高位回落3%，受到油价重挫、全球经济疲弱以及希腊可能退出欧元区的担忧打压。
盘后，美国铝业(AA.N)公布了第四季业绩后股价上扬1.7%，报16.44美元。
本周，摩根大通(JPM.N), 富国银行(WFC.N), 高盛(GS.N)和花旗集团(C.N)等金融企业将发布季度财报，道指成份股企业英特尔(INTC.O)也将发布季报。
高档珠宝商蒂芙尼(Tiffany) (TIF.N)下调全年盈利预估，指因节日销售季销情令人失望，该股暴跌14%，报89.01美元。
NPS Pharmaceuticals NPSP.O跳升8.2%，报45.35美元，此前Shire Plc(SHP.L)同意以52亿美元收购该公司，美国上市的Shire(SHPG.O)下挫3.9%，报209.10美元。
根据BATS Global Markets数据，美国各证交所总计成交约64亿股，低于过去五个交易日的均值73亿股。
纽约证交所下跌股和上涨股分别家数为1,917和1,154，比率为1.66:1；Nasdaq市场，下跌股和上涨股家数分别为1,701和1,055，比率为1.61:1。
29只标普500指数成份股触及52周新高，23只触及52周新低；75只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，89只触及新低。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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