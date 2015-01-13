美股在震荡交投中微幅收低 材料股和能源股领跌

路透纽约1月13日 - 美国股市周二在震荡交投中微幅收低，因商品价格续挫，令材料股和能源股领跌股市。

中午时段，标准普尔500指数跌穿50日移动均线切入位2,046点，引发市场进一步走低，成交放量。三大股指盘中一度涨逾1%，随后下跌；标普500指数日内高位和低位相差超过48点，为10月15日来最大波幅。

建筑类股.HGX下挫1.5%，因KB Home (KBH.N)预计第一季毛利下降。建筑类股在稍早上涨，但KB Home暴跌16.3%，报13.87美元，此为1992年来最大单日百分比跌幅。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)重挫7.5%，报21.04美元，在标普500指数成份股中百分比跌幅最大。标普材料指数.SPLRCMA挫跌1.2%，在标普500指数为表现最差板块。

伦敦期铜周二跌穿6,000美元关口，至逾五年最低水准；油价则跌至近六年低位，之后反弹。

“我们看到商品价格持续走低，不仅是油价，而是所有商品市场。所以，是担心商品价下跌将导致全球通缩，令投资者不安，”Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo说。

标普能源指数.SPNY跌0.7%，艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)跌0.4%，报90美元。

道琼工业指数.DJI收跌27.16点，或0.15%，至17,613.68点；标准普尔500指数.SPX收挫5.23点，或0.26%，至2,023.03点；Nasdaq指数.IXIC回落3.21点，或0.07%，收报4,661.497点。

美股连跌第三日。目前标准普尔500指数较12月29日触及的纪录高位下跌3.2%，因担心油价不断下跌、全球经济疲弱和希腊将可能退出欧元区。

CBOE波动率指数.VIX收高4.9%，报20.56。

美国企业财报季开锣，尽管油价下跌，但近几个月对企业的预估下调。

固特异轮胎(Goodyear Tire)(GT.O)大跌7.1%，报26.05美元，此前公司预计全年营业利润增长率将“略低于”其10-15%的预估区间。

根据BATS Global Markets数据，美国各证交所总计成交约78亿股，高于过去五个交易日的均值72亿股。

纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为1,627和1,460，比率为1.11:1；Nasdaq市场，下跌股和上涨股家数分别为1,393和1,326，比率为1.05:1。

57只标普500指数成份股触及52周新高，21只触及52周新低；113只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，105只触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 李爽)

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