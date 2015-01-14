美股连跌第四日 因担心全球经济成长

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透纽约1月14日 - 美国股市周三连跌第四日，因世界银行下调全球成长预估，助燃对全球经济疲弱的忧虑，且铜价大跌，不过能源股尾盘反弹，扶助美股脱离日内低位。
标普能源指数.SPNY收高0.1%，盘中跌幅一度多达2.6%。该指数尾盘反弹，因油价创逾两年来最大单日升幅，得益于期权到期前有空头回补。不过，原油价格虽有这样的涨幅，却仍接近六年低位。
标普材料指数.SPLRCMA和金融指数.SPSY跌幅居前，均下挫逾1%。
世界银行下调今明两年全球经济成长预估，令铜价触及五年半最低，拖累美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)等矿商股价下挫。
12月美国零售销售创11个月来最大月度跌幅，令投资者的担忧加重。标普零售指数.SPXRT挫跌0.8%。
“看到油价和铜价狂跌...对全球需求和成长有很大疑问， ”Wedbush Securities股票交易部董事总经理Michael James说。
“企业财报季刚刚开始，市场非常担心，因为股市已上涨六年，是到了下跌的时候吗? ”
道琼工业指数.DJI收跌186.59点，或1.06%，至17,427.09点；标准普尔500指数.SPX收挫11.76点，或0.58%，至2,011.27点；Nasdaq指数.IXIC回落22.18点，或0.48%，收报4,639.32点。
美国原油CLc1结算价上涨5.6%，布兰特原油LCOc1收高4.5%，结束四日来的跌势。
标普500指数短暂跌穿120日移动均线所在的技术支撑位，并触及年内新低1,988.44点。标普e-mini期货ESc1也跌穿支撑位，触及年内低位。
目前标普500指数自12月29日所及纪录高位回落3.8%。
美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)股价连续第二日下跌。该股今日暴跌10.9%，报18.74美元，是标普500指数成份股中百分比跌幅最大的个股。
汤森路透数据显示，近几个月对美国企业第四季盈利的预期大幅下降，目前预期增幅仅为3.6%，10月1日时为11.2%.
摩根大通(JPM.N)公布季度获利下降6.6%，股价随后收低3.5%，报56.81美元。富国银行(WFC.N)公布季度业绩后，其股价跌1.2%，报51.25美元。
追踪标普500指数的ETF(SPY.P)出现大量期权交易，暗示投资者调整仓位以防备市场在未来一周半内继续下跌。
纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为1,856和1,238，比率为1.50:1；Nasdaq市场，下跌股和上涨股家数分别为1,743和994，比率为1.75:1。
标普500指数成份股中有13只触及52周新高，29只触及52周新低；39只Nasdaq指数成份股触及52周新高，130只触及新低。
根据BATS Global Markets数据，美国各证交所总计成交约81亿股，过去五个交易日均值为71亿股。(完)
(编译 利棣儿；审校 郑茵)
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