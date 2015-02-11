美股几收平盘 静待希腊债务和乌克兰和平谈判结果

路透纽约2月11日 - 美国股市标普500指数周三基本收平，因投资人等待希腊债务和乌克兰和平谈判的结果，不愿大举押注，而苹果(AAPL.O)受投资大亨伊坎发布乐观评论带动大涨，扶助提振Nasdaq指数。

希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周三开始同欧元区财政开始紧张的谈判，此前希腊新政府赢得了拒绝延长国际救助的议会信任投票。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，会谈可能耗时。

“希腊局势目前是市场焦点之一。这令资金离场观望，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示。

法国、德国、俄罗斯和乌克兰开始和和平谈判，但乌克兰亲俄分离主义份子加强了攻势，这令市场不确定性加重。

伊坎发信指出苹果估值应在216美元，这带动苹果大涨2.3%，收报124.88美元，尾盘提振Nasdaq指数。

道琼工业指数.DJI下跌6.62点，或0.04%，至17,862.14点；标准普尔500指数.SPX小跌0.06点，或0.00%，至2,068.53点；Nasdaq指数.IXIC上涨13.54点，或0.28%，至4,801.18点。

公用事业股.SPLRCU为表现最差的板块，因在美联储预计今年稍晚升息前，投资人从较高收益股票中撤资。公用事业指数收低2.4%，自1月28日触及高位后已经大跌约8%。

百事可乐(PEP.N)收高2.5%，该公司公布的季度获利优于预期，并宣布了股份回购计划。

沃尔玛(WMT.N)下挫1.1%，令道指承压，此前该公司表示，将在加拿大投资扩张。

尽管一些著名的跨国企业业绩主要因美元强势而不及预期，但汤森路透数据显示，截至周三早上，在352家公布了业绩的标普500指数成份股企业中，72.4%的季度盈利好于预期，高于过去四季均值的69%，季度盈利增长率为6.7%。

根据BATS Global Markets，美国各证交所总成交量约为约64亿股，低于过去五个交易日的日成交均值为70亿股。

纽约证交所下跌股与上涨股分别为1,679和1,400股，比率为1.20:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,474和1,209股，比率为1.22:1。

39只标普500指数成份股触及52周新高，一只触及新低；81只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，50只触及新低。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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