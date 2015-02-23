美股道指和标普500指数创纪录最高收位

* Nasdaq指数追平去年连升八日的纪录

* 三大股指本周上升

* 道指升0.9%，标普500指数和Nasdaq指数均上涨0.6%

路透纽约2月20日 - 美国股市周五上涨，道指和标普500指数创纪录最高收位，Nasdaq指数连升第八日，此前希腊和欧元区财长就延长救助计划四个月达成协议。

该协议消除希腊下月将资金枯竭和可能被迫退出欧元区的即时风险。

Nasdaq指数追平上年连升八日的纪录，逼近2000年3月互联网泡沫即将破裂前触及的峰值5,132.52点。标普500指数本周小幅上升，连升第三周。

延长希腊救助计划的协议将使投资者把注意力集中到会推动股市的基本面因素上，HPM Partners首席投资长Ben Pace说。

“看到美国数据较过去三、四个月略有好转。欧洲数据也有了很大的改善，”Pace说，“今日股市可能是释然性上涨，因为之前忧虑四起导致市场走低。”

Global X FTSE Greece 20希腊上市交易基金(GREK.P)跳升10.1%，在美国上市的希腊国家银行NBG.N暴涨21.7%，报1.96美元。

道琼工业指数.DJI上涨154.67点，或0.86%，至18,140.44点；标准普尔500指数.SPX上升12.85点，或0.61%，至2,110.30点；Nasdaq指数.IXIC上涨31.27点，或0.63%，至4,955.97点。

本周，道指上升0.7%，标准普尔500指数上涨0.6%，Nasdaq指数升1.3%。

在Nasdaq指数成份股企业中，Intuit Inc(INTU.O)升幅居前，上扬6.2%，报96.72美元，该公司周四公布的季度亏损低于预期。

Mohawk Industries (MHK.N)股价劲升6.7%，报184.26美元，为最大百分比升幅的标普500指数成份股，此前该公司公布业绩。

根据BATS Global Markets，美国各证交所总成交量约为约62亿股，低于本月迄今日成交均值70亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为2,085和990股，比率为2.11:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,449和1,266股，比率为1.14:1。

82只标普500指数成份股触及52周新高，2只触及新低；107只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，23只触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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