科技股领跌收低 但美股三大股指本月上涨

* 苹果和Celgene承压走软

* 上周初请失业金人数为2000年来最低

* 4月股指小涨

* 今日道指收低1.1%，标普500指数跌1%，Nasdaq指数下挫1.6%

路透4月30日 - 美国股市周四大跌，Nasdaq指数领跌，因苹果股价下滑，且其他科技和生物科技企业的业绩令人失望。

强劲的经济报告令利率前景愈发不明朗，昨日数据显示美国经济首季放缓至仅微幅成长，而美联储声明直指就业市场和经济其他领域表现疲弱。

尽管今日收低，但三大股指4月均有所斩获。

Nasdaq生物科技股指数.NBI大跌3.1%，Celgene (CELG.O)公布低于预期的季度营收后以4.5%的跌幅领跌。

这是生物科技股指数连续第五日收低，本周迄今跌幅高达8.1%。Nasdaq指数连跌四日，标普科技股指数.SPLRCT收挫1.6%，为表现最差的板块。

苹果(AAPL.O)大跌2.7%，报125.15美元，对三大指数拖累最大，华尔街日报周三报导援引消息人士称，苹果发现Apple Watch一个重要元件存在缺陷，促使其限制产品供应。[nL4S0XQ6DE]

“昨日未因美联储声明走强，这为今晨走势奠定了基调，” BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示。

道琼工业指数.DJI收低195.01点，或1.08%，至17,840.52点；标准普尔500指数.SPX下滑21.34点，或1.01%，至2,085.51点；Nasdaq指数.IXIC收挫82.22点，或1.64%，至4,941.42点。

4月，美股道琼工业指数升0.4%，标普500指数升0.9%，NASDAQ指数升0.8%。

周四公布的数据显示，截至4月25日该周初请失业金人数减少3.4万，至26.2万人的2000年4月来最低。数据显示经济正在复苏。

其他下跌个股中，Yelp (YELP.N)暴跌23.2%，报39.39美元，昨日该公司公布的第二季营收不及分析师预期。

百度(BIDU.O)急挫8.5%，报200.28美元，该公司季度营收增幅为近七年最低。

汤森路透数据显示，标普500指数成份股企业首季盈利预计同比增长1.1%，营收预估为下滑3.2%。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为约78亿股，高于本月迄今日成交均值63亿股。

纽约证交所跌涨股分别为2,355和693股；Nasdaq市场跌涨股分别为2,131和647股。

有六只标普500指数成份股触及52周新高，三只成份股触及新低。有39只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，91只触及新低。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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