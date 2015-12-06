美股展望：就业强劲且油价下滑 市场即将展开一波年底涨势

2015年12月4日在纽约证交所拍到的图片。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约12月4日 - 本周美国股市连续两天抛售可能给人提供抓住年底前涨势的机会，目前就业市场强劲且油价下滑，对美国经济来说真是再好不过。

标准普尔500指数周五上扬2%，将周线定格为小幅收高，为过去10周之内第九次上扬，此前公布的数据表明，11月就业岗位增幅超预期，显示美国经济的强韧。

该数据似将为美国联邦储备委员会(美联储)本月开展将近10年来的首次加息铺平道路，同时又能确保联储以小幅渐近的步伐升息。

“今天的情况表明，美国经济在增长的同时仍保持温和通胀，这对股市太有利了，”纽约Voya Investment Management的多资产策略与方案部门投资主管Paul Zemsky说。

“我认为，除了地缘政治事件以外，已经没有什么事情会让他们(美联储)改变目前的打算了，”他说。

几周以来市场都预测，美联储会在12月15-16日的会议上升息。

本周稍早股市曾遭抛售，因欧元空头仓位的回补影响到多数资产类别。欧元兑美元周四录得逾六年来最大单日涨幅，此前欧洲央行总裁德拉吉宣布的进一步宽松政策力度逊于市场预期。

部分抛售还和杠杆基金有关，该类基金在波动性跳涨的时候可能不得不平仓。根据美国银行的研究，这些曾参与8月底股市大幅抛售的基金，现已回归到那次大跌前的杠杆水平了。

德拉吉周五表示，必要时欧洲央行能够追加更多刺激举措，交易员闻言重建欧元空头仓位。

“他正在想方设法消除一些因为市场觉得他做得不够而产生的负面影响，”美国保德信金融集团市场分析师Quincy Krosby说。

她并称，美联储主席叶伦与德拉吉不同，预计不会出乎市场的意料。

“只要她按照原定方针走下去，市场应该不会感到震惊。市场再度消化了升息预期，今天(就业数据)带来的好消息应该能最终产生正面影响。”

**石油以及季节性因素皆利多**

除了强劲的就业数据利多股市外，原油价格复跌亦为利好，有消息称，石油输出国组织(OPEC)计划维持产量在接近纪录高点不变，尽管油价已经大幅下挫。

“2015年从获利角度来看油价下跌是不利因素，但在2016年将变成利好，”Federated Investors驻纽约的投资组合副经理Steve Chiavarone指出，油价下跌对普罗大众有好处。

“如果看一下整体消费情况，而不仅仅是零售销售，就会发现消费者情况不错。”

将于下周五出炉的零售销售数据或将证实，在即将进入关键性假日购物季的时候，消费者情况十分乐观。

年末的季节性因素可能也有助于股价上涨。根据Stock Trader旗下Almanac的数据，12月历来是标准普尔500指数表现最好的一个月。

“我们应该可以安享一波涨势，或许要等到新的一年来临后，再让目光重新回到基本面，”Krosby说。(完)