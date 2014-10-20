美股收高 但IBM业绩令人失望限制涨幅

路透纽约10月20日 - 美国股市周一上扬，因投资人对业绩期表现强劲寄予厚望，不过IBM业绩令人失望限制市场涨幅。

Halliburton(HAL.N)和Gannett Co(GCI.N)等企业公布的财报扶助缓和了对全球经济成长和商品价格下滑的担忧。上周上述忧虑拖累股市接近修正区域。

“上周部分担忧已经缓和，”BMO Private Bank投资长Jack

Ablin表示。

“关注基本面价值、盈利和营收的投资人越多，关注消息面的投资人越少，股市上涨的机会就越大。”

IBM(IBM.N)急挫7.1%，至169.10美元，对道指和标普500指数的拖累最大，此前该公司公布的第三季盈利远逊预期。IBM放弃了2015年度运营获利目标，并称将在未来三年内支付15亿美元现金给格罗方德以淡出晶片业务。第三季并认列一笔与这项交易有关的税前费用47亿美元。

道琼工业指数.DJI收涨19.26点，或0.12%，至16,399.67点；标准普尔500指数.SPX收高17.26点，或0.91%，至1,904.02点；Nasdaq指数.IXIC上扬57.636点，或1.35%，至4,316.074点。

小盘股也反弹，Russell 2000指数.TOY上扬1.2%。

CBOE波动性指数.VIX暴跌15.5%，收在14日移动均线切入位之下。该指数两周内飙升51%。

本周有近130家标普500指数成份股企业将发布财报，市场预计第三季盈利将按年增长6.7%，营收增长3.6%。

收盘后，苹果(AAPL.O)公布的季度营收优于预期，新款iPhone推出创历来最佳表现。该股盘后小涨至100.90美元。

根据汤森路透数据，截至周一早，在已公布业绩的87家标普500指数成份股企业中，63.2%盈利超过分析师预估，大致同1994年来均值相当，但低于过去四季67%的均值。

标普500指数成份股中百分比涨幅最大的是Tesoro Corp

(TSO.N)，大涨4.4%，百分比跌幅最大的是Cognizant (CTSH.O)，该股跌1.4%。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为2,281和811股，比率为2.81:1；Nasdaq市场上涨股和下跌股分别为1,845和833股，比率为2.21:1。

六只标普500指数成份股触及52周新高，两只触及新低；20只Nasdaq综合指数成份股触及新高，37只触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约64亿股，低于本月迄今成交均值85亿股。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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