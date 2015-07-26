美股一周展望：能源股股价是否过高？本周财报见真章

2015年7月23日拍到的纽约证交所一景。 REUTERS/Lucas Jackson

撰稿 Sinead Carew 编译 张明钧

路透7月24日 - 分析师及投资人表示，随着能源股公布第二季财报，这个近期备受打击的类股表现可望转趋光明，但除非油价大幅上涨，否则未来股价恐难撑在当前水准。

自2014年6月23日油价触及九个月高点以来，油价下跌的幅度远大于能源股股价，以致于就算能源股股价已经大跌，估值仍处偏高水准。标准普尔能源类股指数.SPNY自那时已来已经下跌约30%，在此同时油价跌幅深达50%。

根据汤森路透分析，市场普遍预期能源业第二季获利将较上年同期下滑近59%，然而若第二季获利好于预期，股价可望受惠。标准普尔能源类股市盈率(本益比)约23倍，标准普尔500指数则为17倍。

但以市盈率来看，标准普尔能源探勘暨生产类股.SPLRCOILP股价创下路透从1995年追踪该数据以来最高。Oppenheimer & Co分析师Fadel Gheit表示，从市场对石油生产商今年获利预估来看，意味着2016年原油平均价格将为每桶65.19美元。

油价近期位于每桶48美元附近，而期货交易显示，2016年原油均价为每桶54美元。

Gheit表示，除非油价升破每桶70美元，否则约半数美国石油生产商可能遭遇财务问题。

波士顿Standard Life Investments资深副总裁暨投资组合经理Stephen Clark表示，“目前能源股前景看来略显艰困，因股价所隐含的油价要高于现货价格。股价已经某种程度反映油价回升。”

汤森路透将过去预测最为准确的分析师给予较高权重，所得出的能源业获利预估要较市场普遍预估高出3.5%。但也可能会出现一些负面意外。

根据汤森路透数据，下周将公布业绩的雪佛龙(Chevron)(CVX.N), 艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)以及Murphy Oil (MUR.N)的表现料优于预估，康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)、Range Resources (RRC.N)及Occidental Petroleum (OXY.N)则料将低于预估。

相关图表：bit.ly/1HMlF4l

可以确定的是，交易商及分析师可能都低估了未来股价。夏季驾车出游需求强劲，还有许多能源企业缩减资本支出的迹象，让原油销售拥有更大获利空间，也让投资人感到振奋。

T. Rowe Price石油分析师及投资经理Tim Parker表示，“油价及能源类股价格今年稍晚可能走高，受美国生产减少及需求普遍稳健等因素所带动。

“由于存在着伊朗及全球经济可能放缓等因素，我对未来数年的看法不那么有信心。”

探勘及生产类股股价仍特别高昂，尽管自4月以来已下跌25%，该类股的市盈率约为100，远高于标准普尔500指数水准，先前该类股的市盈率高点为1995年创下，当时还不到70。

Gheit指出，“随着时序越接近年底，人们了解到石油均价不太可能达到当前预期时，股价就会有所反映。”

“我可不敢押注说中东或其他地方供给中断、导致油价升至每桶70美元的情形。”(完)

(译文审校 戴素萍)

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