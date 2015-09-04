美股涨跌互现 市场关注美国就业报告

* 欧洲央行暗示可能延长购债计划

* 艾克森美孚提振标普500指数，苹果则拖累该指数

* 道指小涨0.14%，标普500指数微升0.12%，Nasdaq指数跌0.35%

路透9月3日 - 美国股市周四收盘涨跌互现，中国股市近期的大幅震荡使投资者坐立不安，急切希望从周五公布的美国非农就业报告中寻找到美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时开始升息的线索。

美股三大指数一度攀升逾1%，后回吐涨幅跌至平盘之下，因对中国经济的担忧让交易商忧心忡忡。不过，道指和标普500指数终盘勉力小涨。

今日两大指数连涨第二日，过去两周，市场在中国股市的影响下大幅震荡，期间标普500指数从5月触及的纪录高位下跌了9%。

“在经历了一周前那样的自由落体式下跌后，市场可能出现忽上忽下的震荡走势，”Janney Montgomery Scott的首席投资策略师Mark Luschini表示，“这是造成市场目前走势的原因之一，另外，明日就业数据公布前的头寸调整是另一个诱因。”

欧洲央行总裁德拉吉暗示，可能追加欧元区的刺激举措。这在早盘扶助推高美股。

明日美国将公布8月非农就业报告，预计将显示就业岗位增加22万，高于7月份21.5万的增幅。

美国就业市场不断改善的同时，人们担忧中国经济放缓，使得美联储在9月16-17日政策会议前陷入两难境地。联储可能在此次会议上自2006年以来首次升息。

近零利率给了美国股市极大的提振，自金融危机以来上演了一轮红红火火的牛市行情。但过去两周，对中国成长放缓的担忧使市场走势就像坐过山车一样跌宕起伏。

部分投资者认为，市场的剧烈波动可能导致美联储推迟升息直至年底。8月标普500指数录得三年来最大月跌幅。

CBOE波动性指数.VIX回落2.11%，报25.54，略高于长期均值20。该指数上周初触及53.29的高位。

道琼工业指数.DJI升23.38点，或0.14%，至16,374.76点；标准普尔500指数.SPX涨2.27点，或0.12%，至1,951.13点；Nasdaq指数.IXIC回落16.48点，或0.35%，至4,733.50点。

标普500指数10大类股中有八类收涨，电信股指数.SPLRCL领涨，涨幅为0.77%。

苹果(AAPL.O)对标普500指数的拖累最大，该股下跌1.75%。艾克森美孚上涨0.76%，扶助推高该指数。

卡特彼勒(CAT.N)也急跌2.1%，是对道指拖累最大的个股。

纽约证交所涨跌股分别为1,964和1,066只，Nasdaq市场涨跌股分别为1,434和1,363只。

无标普500指数成份股触及52周新高，一只触及新低；有30只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，42只触及新低。

成交量低于近几日水平，根据BATS GlobalMarkets的数据，美国各证交所总计成交约71亿股，过去五日成交均值为85亿股。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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