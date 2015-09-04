美股重挫未能提振美债 外国央行及FED动向将是后市关键

路透纽约9月4日 - 上周美股暴跌后，许多人预计会见到资金涌入债市“避险”热潮，但实际上并未出现，这让一些知名基金经理人灰头土脸，在市场剧烈波动之际，也让投资人更加困惑。

股市在8月下半月重挫，主要受累于中国经济形势恶化的担忧，但美国公债并未涌现许多人所预期的避险买盘。以往股市承压时，债市通常会出现避险买盘。

策略师将此归咎于一系列因素：美联储多名官员在股市重挫时还发表了强硬言论；一些对冲基金原先预期债市上涨，但最终期望落空而出脱债券；中国等新兴市场经济体的央行抛售债券，企图阻止本币贬值。

倘若股市再度下跌，而债市仍无动于衷，那么未来几周，已经降温的海外投资人美债需求，以及美联储政策前景，都将至关重要。美联储有可能在9月17日作出近10年来首度升息的决定，而围绕该决定的不确定性可能会使许多人在债市场边观望。

“债市和股市的联动性现在变得更加随情势而动，因为现在是央行说了算，”PineBridge Investments旗下发达市场投资级固定收益主管PineBridge Investments称。

比方说8月第三周美股下跌时，标准普尔500指数.SPX重挫9%，但美国10年期公债收益率仅下降12个基点。

这并非典型情况。据美银美林的资料，参照股市和债市自2009年以来的联动情况，10年期收益率应该下跌22个基点才对。

债券收益率随后上升，买气一直低迷。美国公债市场上涨乏力导致一些知名对冲基金大跌，包括Bridgewater Associates的全天候基金(All-Weather Fund)在8月下跌4.2%。

这些基金大举借债以提高回报，但市况震荡时，这些杠杆导致亏损并迫使他们减少债务。

分析师称，公债收益率未能反射性下跌，部分原因是美联储发出的强硬信号，尤其是副主席费舍尔。

在上周杰克森霍尔举行的央行会议上，包括费舍尔在内的几名美联储官员似乎支持了美联储的升息前景，如果不在9月，那肯定是在12月。受美联储上周五至本周一之间传递出的信息影响，美股标准普尔500指数跌7%。

包括花旗和美国银行在内的主要券商认为，尽管押注不相上下，但可能性偏向未来几周升息。

RidgeWorth Investments资产配置主管Alan Gayle称，即便受中国及其他新兴市场经济体增长忧虑影响，导致标普500指数未来数周下跌，“但除非美国经济显示出放缓迹象，否则债市或将保持收益率相对坚挺”。

根据芝加哥商业交易所集团的FedWatch数据，利率期货本周走势暗示12月升息的机率超过50%，9月升息的机率为28%。

若果真如此，债券将不那么有吸引力了。利率升高降低了投资者的债券持仓价值，从而导致投资组合回报下降。

“美国公债一直是投资组合中很好的分散投资选择，但作为分散投资选择的好处已经减少，因为收益率已然处于极低水准，并且美联储即将开始让利率正常化，”贝莱德(Blackrock)基本面固定收益部门投资总监Rick Rieder表示。

**中国因素+外汇干预**

给美国公债收益率带来进一步支撑的是，中国和其它新兴市场经济体都大举抛售外汇储备，以提振他们下滑的经济。在中国及新兴市场的外汇储备里，美国公债占据了相当大一部分。

围绕经济成长减弱前景的担忧以及大宗商品价格的暴跌，令一些新兴市场的本币受到冲击。随着中国近几个月抛售外汇储备，美国公债实际收益率自年初以来逐步上升，而通胀预期则在下滑。

1997年亚洲金融危机之后，中国和新兴市场引领全球增加外储的趋势，持有的外储合计规模在去年达到12万亿美元的高峰。外储成为了他们的盾牌，在2007-09年全球金融危机期间为他们提供保护；现在看来，那些外储又派上了用场。

过去一个月中国是否抛售过美国公债，又或者如果确有此事，到底抛售了多少，外界对此并不清楚。美银美林在一份研报中猜测，从8月11日人民币意外贬值算起，如果这三周时间里，中国以每日70亿-100亿美元的速度抛售美国公债，那么现在售出的美债规模可能已高达1,500亿美元。

美银美林在研报中称，这一规模可不算小，毕竟美国公债今年以来的净发行额总共也就5,000亿美元左右。据美国财务部的资本流动数据，截至2015年6月，中国共持有1.27万亿美元的美国公债。

“央行在美国公债市场中绝对是压倒性的存在，起到举足轻重的作用，2008年以来一直主导市场的活动，”PineBridge的Vanden Assem称。(完)

(编译 许娜/王丽鑫/王兴亚/刘秀红；审校 蔡美珍/徐文焰/高琦)

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