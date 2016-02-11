美国的股票基金资金流入规模创两年多来最高-ICI

路透纽约2月10日 - 美国共同基金投资者最近一周向股票基金投入了81亿美元，创2013年11月以来最大单周流入额。投资者认为，近来股市疲软增强了美国股票的吸引力，而且海外股票前景依然光明。

根据美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据，截至2月3日的一周，投资者共向专注于美国股票的基金投入了23亿美元，创一年以来的最大流入额，也是这类基金自去年9月底以来首次获得新的需求。

ICI的数据显示，多数流入美国股票基金的资金投向持有大型股的基金，这部分达到18亿美元。

专注于海外股票的基金吸引到的资金规模较专注美国的股票基金高出逾一倍，为57亿美元。这创下了去年4月底以来的最大流入额，也是这类基金连续第五周获得新需求。

在流入海外股票基金的资金中，专注于海外发达市场的基金吸引到的资金占多数，为50亿美元，创至少是去年年初以来的最大流入规模。新兴市场股票基金仅吸引到7.44亿美元。

上周债券基金净流出43亿美元，为连续第13周撤资。投资级债券基金流出额为42亿美元，占整体流出金额的大部分，且创下8月底以来的最大流出额。

持有公债的基金当周吸引了10亿美元资金流入，为连续第八周录得资金流入。(完)