受银行股拖累美股收低 因担心经济成长放缓继续压制利率

* 思科股价上涨，此前公布强劲的业绩

* 金融股被抛售，该板块收位为2013年10月来最低

* 道指跌1.6%，标普500指数下滑1.2%，Nasdaq指数跌0.4%

路透纽约2月11日 - 银行股拖累美国股市周四下跌，因担心全球经济放缓将继续给利率带来压力，但能源股在尾盘扶助市场缩小跌幅。

成交放量，标普500指数盘中触及两年来最低水准，但到收盘时缩减了一半的跌幅。此前华尔街日报报导，阿联酋能源部长称石油输出国组织(OPEC)成员国准备协同减产。

标普能源股指数.SPNY收跌0.4%，稍早跌幅达3%。

不过，金融类指数.SPSY 收位接近日低，且收位为2013年10月来最低。美国银行(BAC.N)大跌6.8%，报11.16美元；摩根大通(JPM.N)急跌4.4%，报53.07美元。两者对标普500指数带来最大的拖累。

“令人担心的是，我们正迈向全球经济衰退，”Wells Capital Management投资长Jim Paulsen说。

现货金XAU= 跳升4.1%，录得2013年9月来最大单日涨幅。指标10年期美国公债US10YT=RR收益率触及逾三年最低水准。

银行股受到重创，因投资者担心愈来愈多的主要央行实施负利率以刺激经济成长，此举现在变成问题的一部份而不是解决方法。

道琼工业指数.DJI下跌254.56点，或1.60%，收报15,660.18点；标准普尔500指数.SPX下跌22.78点，或1.23%，收报1,829.08点；Nasdaq指数.IXIC下滑16.76点，或0.39%，收报4,266.84点。

波音(BA.N) 急跌6.8%，报108.44美元，有报导称监管机构正在调查其会计处理方式。

思科(CSCO.O)暴涨9.6%，报24.68美元，引领科技股上涨，此前思科公布好于预期的盈利。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约112亿股成交，高于过去20日的平均日成交量96亿股。

纽约证交所跌、涨股家数比率为4.46:1；Nasdaq市场下跌和上涨股家数比率为2.30:1。

标普500指数成份股有2支触及52周新高，100支成份股触及新低；有3支Nasdaq指数成份股触及52周新高，416支触及新低。(完)