美国股市再次攀升 消费类股和工业类股大涨

路透纽约2月16日 - 美国股市周二连续第二日劲扬，因投资者买入之前遭重创的消费必需品类股、工业股和科技股。

标普所有十大类股均上涨，金融、医疗保健和材料类股涨幅也都超过1.5%。周一美国股市因假日休市。

在上周五上涨的基础上，标普500指数.SPX录得自去年8月以来最大两日百分比涨幅。

油价大跌、中国带动全球增长放缓的担忧、央行货币政策的不确定性令今年股市动荡不安，标普500指数今年迄今仍累积下跌7.3%。

“我认为许多股票被超卖，所以应该吸引了一些观望的买家入场，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig称，“问题是反弹是否能持续几日。”

道琼工业指数.DJI收高222.57点，或1.39%，至16,196.41点；标准普尔500指数.SPX上扬30.80点，或1.65%，收报1,895.58点；Nasdaq指数.IXIC急升98.443点，或2.27%，至4,435.955点。

美银美林在2月全球基金经理调查报告中称，投资者持有现金规模创2001年11月以来最高，可以看成是“明确的买入”的信号。

随着油价持续了一年半来的跌势加剧，美股表现与油价走势紧密相关。在俄罗斯和沙特达成的协议令减产预期落空后，油价周二回吐早盘的涨幅，但产油国在讨论解决供应过剩问题的途径的事实令部分投资者感到欣慰。

“我认为油价走低的情况下美股上扬是非常利多的消息，”Longbow Asset Management的首席执行长Jake Dollarhide表示，“我们可能最终打破这一一段时间以来整个金融市场唯油市马首是瞻的恶性关联。”

标普能源指数.SPNY攀升0.8%，涨幅不及标普500指数。

波音 (BA.N)跳涨3.7%，报112.60美元，对道指的提振最大。

电子保安服务公司ADTADT.N暴涨47.5%，报39.64美元，之前私募股权公司Apollo Global Management (APO.N)同意斥资70亿美元收购该公司。Apollo劲扬5.4%，报14.12美元。

医院营运商Community Health Systems (CYH.N)重挫22.1%，报14.56美元，并拖累其他同业的表现，之前该公司以外宣布录得季度亏损。

团购网站Groupon (GRPN.O)飙升41.2%，报4.08美元，之前阿里巴巴(BABA.N)披露持有该公司3,290万股股票。阿里巴巴跳涨8.9%，报66.29美元。

纽约证交所涨跌股分别为2,522和578家，比率为4.36:1；Nasdaq市场涨跌股分别为2,208和606家，比率为3.64:1。

标普500指数成份股中，有9只触及52周新高，3只触及新低；有15只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，67只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所累计成交约86亿股，低于过去20日的日成交均值96亿股。(完)