美股连涨第三日 由能源股领升

路透2月17日 - 美国股市周三连续第三日上涨，能源股因油价劲升而涨幅居前，同时，好于预期的经济数据帮助缓解了对经济增长放缓的忧虑。

标普500指数10大类股中有九类上涨，能源股急升2.9%。

标普500指数在今年以来首次出现三日连涨，这三日累计的百分比涨幅为8月来最大。在周三攀升后，道指几乎抹去全部在2月录得的跌幅。

不过，标普500指数较上年底收盘水准仍下跌约5.7%。与股市走势息息相关的原油价格深跌，加上对中国引发的全球经济放缓的担忧，使市场震荡。

油价周三急升7%，此前伊朗表示支持俄罗斯和沙特牵头达成的冻结产量计划。此外，美国1月工业生产增幅为14个月来最大，因制造业和公用事业产出增长，这是美国经济在今年初重拾动能的最新迹象。

“原油继续和股市的走势一致，而油价正在攀高；更重要的是，近期公布的经济数据好于预期，”Albion Financial Group首席投资长Jason Ware说。

“同时，股市处于超卖...这肯定迫使一些在股市投资不足的人士返回股市，”Ware说。

道琼工业指数.DJI上涨257.42点，或1.59%，至16,453.83点；标准普尔500指数.SPX涨31.24点，或1.65%，至1,926.82点；Nasdaq指数.IXIC上涨98.11点，或2.21%，至4,534.07点。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)下午发表1月会议记录后，美股扩大涨幅。

会议记录显示，决策者上月担心全球金融状况收紧可能打击美国经济，并考虑改变原计划的2016年升息路径。

“会议记录透露出的感觉是，3月不会升息，甚至6月也不会升息，”Horizon Investment Services首席执行长Chuck Carlson称。

输油管道运营商Kinder Morgan(KMI.N)急升10%，报17.18美元，引领能源基础设施类股上涨，此前伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)披露持有该公司的股票。

旅游网站运营商Priceline(PCLN.O)急升11.2%，报1,235.56美元，此前公司发布获利超过预期。

手表制造商Fossil(FOSL.O)大涨28.6%，报44.30美元，此前公司发布季度业绩超过预期。

纽约证交所涨跌股分别为2,562和528家，比率为4.85:1；Nasdaq市场涨跌股分别为2,057和768家，比率为2.68:1。

标普500指数成份股中，有14只触及52周新高，2只触及新低；有20只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，45只触及新低。(完)