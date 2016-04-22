美股基本收平 Alphabet和微软下跌抵销能源股上涨

* 标普科技类股今日表现为2月来最差

* Alphabet创2012年来最大单日跌幅，和微软一起向股指施压

* 原油连涨第三周，因市场人气改善

* 道指上涨0.12%，标普500指数收平盘，Nasdaq指数下滑0.8%

路透4月22日 - 美国股市周五基本持平，微软和Alphabet季报令人失望，拖累科技股下跌，抵销油价上扬提振能源股走坚带来的支撑。

标普科技类股.SPLRCT大跌1.9%，为2月初来最大单日跌幅，Facebook(FB.O)挫跌2.5%，英特尔(INTC.O)跌1.03%。

微软(MSFT.O)惨跌7.17%，对标普500指数带来最大的拖累，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)劲跌5.41%，因这两家公司盈利和营收都低于预期。Alphabet今日表现是2012年来最差。

美元下滑和油价反弹，扶助标普500指数从今年稍早被大举抛售中反弹，目前的水准距离去年5月触及的纪录高位仅低约2%。

根据汤森路透I/B/E/S，预期标普500指数成份股企业季度盈利平均下降7.1%。未来几周上市公司还将陆续公布业绩。

根据汤森路透I/B/E/S，到目前为止已经公布业绩的标普500指数成份股企业中，77%的获利超过预期，高于历史均值为63%。

油价上涨，本周实现连续第三周上扬，因市场人气变得更乐观，有迹象显示全球供应持续过剩状况可能得到缓解。

过去几个月原油和美国股市走势一致，一些投资者预计下周美股将进一步上涨。

“企业季报和油价目前推高股市，”Brinker Capital的Wealth Advisory的董事总经理Thomas Wilson表示。

“如果公司业绩好于市场给予的很低门槛的预期，加上油价持续上涨，应该等于股市下周将出现上行趋势。”

道琼工业指数.DJI收升21.23点，或0.12%，至18,003.75点；标准普尔500指数.SPX收高0.1点，至2,091.58点。

Nasdaq指数.IXIC收跌39.66点，或0.8%，至4,906.23点，表明科技股遭抛售。

标普10大类股中有八大类股上涨，能源股.SPNY涨1.33%。

本周，道指上涨0.6%，标准普尔500指数上升0.5%，Nasdaq指数下跌0.6%。

打击周五市场人气的还有星巴克(SBUX.O)急挫4.88%，此前公司称销售低于预期；Visa (V.N)下跌2.08%，此前公司下调全年营收预估。

纽约证交所涨跌股分别为2,127家和875家。Nasdaq市场涨跌股分别为1,758和1,049家。

有11只标普500指数成份股触及52周新高，两只成份股触及新低；有44只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，21只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所今日共计成交约71亿股，高于过去20个交易日68亿股的日成交均值。(完)