美国股市续写英国退欧悲歌 录得约十个月最大两日跌幅

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
* 材料股、金融股和能源股受到重创
* 摩根大通和美银是标普500指数跌幅居前的成份股
* 公用事业股和电信股大幅收涨
* 道指跌1.5%，标准普尔500指数下滑1.81%，纳斯达克指数跌2.41%
路透6月27日 - 美国股市周一续跌，此前英国公投决定退出欧盟令市场震惊，道指，标普500指数和纳斯达克指数均录得约十个月来最大两日跌幅。
三大股指跌幅至少1.5%，周四英国公投结果震动全球市场，投资者纷纷寻求避险资产。
纳斯达克指数下挫超过2%，跑输其他主要股指，因担心英国的决定将降低企业在科技方面的投资支出。
和科技股一起，材料股.SPLRCM、金融股.SPSY和能源股是表现最差的板块。
“下行动能持续，因为仍有许多不确定性，”North Star Investment Management首席投资长Eric Kuby说，“值得一提的是，下跌的有序的，感觉不是由恐慌造成。”
道琼工业指数.DJI下跌260.51点，或1.5%，至17,140.24点；标准普尔500指数.SPX收低36.87点，或1.81%，至2,000.54点；纳斯达克指数.IXIC收跌113.54点，或2.41%，至4,594.44点。
标普十大类股中有八种收低。高股息的公用事业股.SPLRCU和电信股.SPLRCL是仅有的两个上涨板块。
自英国公投以来，标普500指数累计下跌5.3%，为2015年8月来表现最差的两日。
根据标普道琼斯指数有限公司，周五抛售令全球股市市值蒸发2.08万亿美元，为历来最大的规模。
在英国退欧公股前，投资者对退欧的担忧缓和，上周四标普500指数离2015年5月触及的纪录高位相差约17点。
“感觉太残酷了，周五真的太惨了，但相对我们的峰值，(目前)距离不是那么远，”Bel Air Investment Advisors全球股票研究部门副总裁Aaron Jett，“所以肯定短期还可能下跌。”
美国财长杰克卢表示，没有迹象显示英国退欧的决定引发金融危机，尽管这决定对美国经济带来额外“阻力”。
银行股继续首当其冲，因交易商下降美联储短期加息的可能性。
美银(BAC.N)挫跌6.3%，摩根大通(JPM.N)跌3.3%，是标普500指数跌幅居前的成份股。KBW银行指数.BKX跌5.1%。稍早欧洲的银行股.SX7P挫跌7.7%。
英镑触及31年低位，美元大涨，给有大部分营收来自海外的美国企业造成重创。
医疗设备公司HeartWare International HTWR.O暴涨92.8%，此前Medtronic称将以约11亿美元买入HeartWare。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计超过105亿股成交，远高于过去20日的平均日成交量约73亿股。
纽约证交所跌涨股家数比例为4.25:1；纳斯达克市场下跌和上涨股家数比例为5.75:1。
标普500指数成份股有20只触及52周新高，30只成份股触及新低；有14只纳斯达克指数成份股触及52周新高，168只触及新低。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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