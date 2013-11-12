美股下跌 市场关注美联储下一步行动

* 美联储高级官员洛克哈特和柯薛拉柯塔呼吁采取宽松政策

* 美国航空在解决反垄断问题后股价下滑

* Dish Network因季度财报提振而上扬

* 道指收跌0.2%，标普500指数收低0.2%，Nasdaq指数收平

路透纽约11月12日 -美国股市周二道琼工业指数和标准普尔500指数均下跌，此前的公债收益率上升使有关美国联邦储备委员会(美联储)将多快开始缩减货币刺激政策的争论升温。

美联储官员发表意见相左的观点，加剧了美联储宽松货币政策前景的不确定性。其中达拉斯联邦储备银行总裁费希尔对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，美联储每月购买850亿美元债券以刺激经济的计划不可能永久持续下去。

之前两天美股均上扬，道指更是录得纪录收盘高位，但今日大盘受金融、能源和公用事业类股拖累收低。美国原油期货价格下跌2.2%，损及雪佛龙(CVX.N)等能源股，该股下滑0.9%报120美元。

美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby称，推动市场走势的“一直是对于(美联储)何时削减刺激规模的担心”。

她表示，投资者正在关注10年期美国公债收益率，由于美联储可能及早行动的臆测升温，该年期公债收益率上升。

“多位美联储官员发表讲话，其传达的讯息似乎是缩减刺激计划的讨论已经开始。”

美国公债收益率盘中触及9月中以来高位，不过仍低于一个月前。

道琼工业指数.DJI收低32.43点，或0.21%，至15,750.67点；标准普尔500指数.SPX收跌4.20点，或0.24%，至1,767.69点；Nasdaq指数 .IXIC仅小升0.13点，至3,919.92点

据Bats Global Markets的数据，成交量连续第二日低于以往，纽交所、NYSEMKT和Nasdaq市场成交量累计为58亿股左右，低于66.2亿的五日平均成交量。

上周五劳工部公布数据显示，10月美国增加20.4万个非农就业岗位，之后一些市场人士已开始质疑美联储是否要等到3月才开始缩减刺激。

周二，美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔和亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，货币政策仍应保持宽松。他们俩人目前在美联储决策委员会都没有投票权。

本周参议院金融委员会将对提名叶伦担任美联储主席举行确认听证会，叶伦是美联储当前政策的重要支持者。

波幅较大个股中，全美航空集团(US AirwaysGroup)LCC.N涨1.1%收在23.52美元，逆转稍早跌势。该公司和美国航空同意放弃美国几个机场的起降时间给廉价航空公司，以赢得美国反垄断机构批准两者合并计划。

几家低成本航空公司股价上涨。JetBlue Airways(JBLU.O)跳涨6.1%至8.16美元，SouthwestAirlines(LUV.N)升1.2%至18.03美元。

SareptaTherapeutics(SRPT.O)跌幅最大个股之一，重挫64%至13.16美元，之前美国食品药物管理局称该公司治疗罕见的肌肉紊乱的一种药品需要进行更多测试。这是Nasdaq成交最大个股之一。

公共事业领域，NRG Energy(NRG.N)跌3.5%至27.06美元，之前该电力公司公布业绩并调整财测。

Dish Network(DISH.O)公布季度获利超过华尔街预估，股价升6%至50.35美元。

纽约证交所上涨与下跌股票数量之比为11比19，Nasdaq市场为11比14。(完)

(编译 郑茵/李爽 审校 孙茉莉)

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