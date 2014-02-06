美股创年内最大涨幅 受就业数据与财报提振

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 一周初请失业金人数降幅大于预期
* 推特公布财报后下跌；LinkedIn盘后走低
* Green Mountain上涨，因可口可乐入股
* 道指涨1.22%，标普500涨1.24%，Nasdaq指数涨1.14%
路透纽约2月6日 -美国股市周四创年内最大涨幅，因一周初请失业金人数下降，增强投资者对于美国经济的信心。而迪士尼财报优于预期，亦支撑大盘。
美国周五将公布1月非农就业报告，部分人士预期该报告将受到极寒天气的影响。12月非农就业岗位增幅大幅低于预期，如果向上修正，也在情理之中。
经季节调整后，2月1日止当周初请失业金人数减少2万人，降至33.1万人，预估为33.5万。虽然该周数据与1月非农就业报告没有直接关系，但仍预示就业市场和整体经济情况良好。
“投资者最近倾向于从负面角度看待经济数据，而不是正面解读，”BMO Private Bank的投资总监JackAblin表示。
“恶劣天气导致服务取消、航班问题、生意关闭。我希望12月就业数据明天向上修正，但如果数据很差，我也不会被雷倒。”
最近的疲弱数据促使投资者更加担忧中国经济成长情况，并加重了市场货币与股票的卖压。但由于企业财报继续增长，标准普尔500指数从上月的纪录高位降到周三的盘中低点，跌幅已接近6%，这被一些投资者视为买入机会。
迪士尼(WaltDisney)(DIS.N)获利优于预期，股价大涨5.3%至75.56美元。迪士尼涨幅在道琼工业指数和标准普尔500成份股中均处于前列。
据汤森路透数据，在截止到周四已公布业绩的330家标普500公司中，68.8%优于华尔街预期，而1994年以来该比例的平均水平是63%，此前四个季度平均是67%。
道琼工业指数.DJI收涨188.30点，或1.22%，至15,628.53点；标准普尔500指数.SPX收升21.79点，或1.24%，至1,773.43点；Nasdaq综合股价指数.IXIC上涨45.57点，或1.14%，至4,057.122点。
这是道琼工业指数和标准普尔500指数自去年12月中以来的最大单日百分比涨幅。但是，标普500指数可能连创第四个周线跌幅，这将是2011年7-8月以来首见。
Green Mountain Coffee RoastersGMCR.O飙升26.2%至102.10美元。克里格(Keurig)单杯咖啡机生产商Green MountainCoffee Roasters周三表示，可口可乐(KO.N)已经以12.5亿美元收购该公司10%股份，并将帮助GreenMountain最早于10月推出新款冷饮机。
可口可乐股价上涨1.1%至38.03美元。家用饮料设备生产商SodaStream International(SODA.O)涨7.2%至38.35美元。
AkamaiTechnologies(AKAM.O)大涨20.6%至57.18美元，亦提振Nasdaq市场。该股的业绩展望好于市场预期。
波音(BA.N)与空中客车(AIR.PA)的部件供应商Spirit AeroSystems(SPR.N)重挫19.6%至26.51美元，因其公布季度亏损。其业绩受到主要与波音787项目相关的费用拖累。
在公布财报和财测之后，LinkedIn shares LNKD.N盘后跌8%。
据BATS GlobalMarkets的数据，美国各大交易所总体成交量约为69亿股，低于过去五个交易日的平均值79亿股。
在纽约证交所，上涨与下跌股票家数约之比超过3比1。在Nasdaq市场，该比率超过9比5。(完)
(编译 张涛；审校 龚芳)
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