美股收低 但10月录得可观涨幅

* 三大股指在10月上涨

* 艾克森美孚业绩好于预期，股价上扬

* 芝加哥PMI远优于预期

* 道指跌0.5%，标普500指数下滑0.4%，Nasdaq指数跌0.3%

路透纽约10月31日 -美国股市周四收低，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三公布的政策声明加重投资人对美联储何时撤走刺激计划的不安。

尽管股市连跌第二日，但三大股指在10月录得可观的涨幅。

全球最大的信用卡和借记卡公司Visa Inc(V.N)公布季度获利下降28%，股价急跌3.5%，报196.67美元，拖累道指和标普500指数。

美联储周三表示，将继续以每月850亿美元的规模购债，以支持正在放缓的经济。但是，美联储放弃在上次政策声明中对信贷状况表示忧虑的措辞，部份投资人将此解读为美联储可能较预期更早缩减刺计划的迹象。

“这令美联储在12月会议上缩减刺激计划的可能性犹在，”JonesTrading首席市场策略师MichaelO'Rourke说。

在周三美联储会议结束前，许多市场人士预期美联储将维持刺激计划不变直至至少明年初。

美联储近年实施的宽松货币政策推动股市上涨。

道琼工业指数.DJI收低73.01点，或0.47%，至15,545.75点；标准普尔500指数.SPX下跌6.77点，或0.38%，至1,756.54点；Nasdaq指数.IXIC收低10.91点，或0.28%，至3,919.71点。

在10月，道指上涨2.8%，标普500指数升4.5%，Nasdaq指数上扬3.9%。

标普500指数在今年迄今上涨23.2%。

Platinum Partners总裁UriLandesman说，“股市已在极高的水平，且可进一步上升，但人们聚焦在回报而不是风险，包括经济持续疲弱。”

在今日上涨个股中，艾克森美孚 (ExxonMobil)扶助支撑道指和标普500指数，该股上涨0.9%，报89.62美元，此前艾克森美孚公布的经调整后第三季获利优于预期。

Expedia(EXPE.O)周三公布的第三季获利多于预期，周四股价暴涨18%，报58.97美元，为百份比升幅最大的标普500指数成份股。

全球第一大社交网站Facebook(FB.O)周三稍晚公布移动广告业务取得强劲增长，推动其营收大涨60%，优于华尔街预期。Facebook股价周四上扬2.4%，收报50.21美元。

根据汤森路透数据，已公布业绩的355家标普500指数成份股企业中，68.2%的获利好于分析师预期，高于1994年迄今均值63%，也高于过去四季均值66%。

不过，企业营收较弱，迄今公布了业绩的标普500指数成份股企业中，53.6%的营收高于预期，远低于2002年迄今均值61%，但略高于过去四季均值49%。

周四的经济数据显示，芝加哥10月采购经理人指数(PMI)远优于预期，且最新一周美国初请失业金人数下降。

(编译 利棣儿；审校 母红)

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