美股一周展望：财报季临近尾声 消费类股可望助涨股市

2016年5月6日在纽约证交所拍到的图片。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约5月6日 - 本财报季迄今美国消费类企业的成绩单一直优于预期，下周随着更多消费类公司公布业绩，美国股市可望获得提振。

第一季财报的公布正在逐渐接近尾声，标普500指数.SPX中非必需消费类股是唯一获利同比增幅达两位数的板块。标普指数成份股整体获利第一季料下降5.1%。

年末假期刚过，第一季消费者支出往往不会有较好表现。尤其是今年年初正值股市下跌，所以分析师之前并不对消费者外出购物抱太大希望。

“之前对整个板块的获利预期都不高，理由很充分，”Fort Pitt Capital Group资深股市分析师Kim Forrest称。

“股市表现很糟，分析师认为消费者的情况也一样，”Forrest并称，强劲的获利“将提醒市场，消费在美国经济规模中占三分之二”。

标普500指数中消费类股有约30%尚未公布业绩，而指数成份股已有87%的企业公布了业绩。

下周将公布业绩的零售巨头包括梅西百货(M.N)、Nordstrom(JWN.N)和Kohls(KSS.N).

梅西百货股价年内迄今涨近8%，据期权市场显示，到下周五，该股有可能再涨8%或者完全抹去涨幅。

据汤森路透I/B/E/S，非必需消费类企业获利增长预估为23.1%，高于一个月前的13.3%。数据综合了已公布的业绩及对即将公布业绩的预估。

如果估计准确，那么将是2010年第三季以来该板块季度获利最大百分比增幅。

继2015年第四季获利同比增长12.8%后，预计一直到2017年第一季，该行业每个季度的获利增幅都将达两位数。

虽然他们的获利被寄予厚望，但预估并未转化为广大投资者的兴趣。今年迄今，非必需消费类指数涨1.2%，标普500指数同期增幅为0.6%。

“非必需消费类股可能以良好的第二季财测向市场发出信号，”富国基金管理公司首席投资策略师Brian Jacobsen称。“若业绩强劲，意味着经济将避开衰退，可能推动标普500指数创下新高。”

Jacobsen建议他的客户超配非必需消费类股，但指出，对于该行业是否可以维持强劲成长，投资者仍高度怀疑。

除了业绩以外，5月13日还将公布零售销售数据。该数据将备受关注，以便寻觅有关消费者状况的线索。3月零售销售意外下降0.4%，受汽车相关的销售疲弱拖累。预计4月零售销售增长0.7%。(完)