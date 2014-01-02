美股2014年开局遭遇投资人获利了结收低

* 苹果领跌科技股，标普科技股指数下挫1%

* 去年涨幅居前的个股今日领跌

* 道指跌0.82%，标普500指数下挫0.89%，Nasdaq指数收低0.8%

路透纽约1月2日 -美国股市周四在新年首个交易日走低，因投资者在标普500指数录得1997年来最佳年度表现后锁定获利，很多去年涨幅居前的个股今日走低。

标普500指数10大类股全军覆没，科技股跌幅最大，此前富国将苹果(AAPL.O)投资评级由“表现优于大盘”下调至“表现与大盘一致”，称如果市占率没有实质增长，该公司的市值已经限制了上升潜力。

苹果收低1.4%，报553.13美元，对标普500指数和Nasdaq100指数.NDX的拖累都是最大。标普科技股指数.SPLRCT跌1.1%。

去年涨幅居前的个股走软，令科技股跌势加剧。Netflix(NFLX.O)收低1.5%，报362.82美元，美光(MU.O)收低0.4%，报21.66美元，去年两支股票价格都暴涨逾两倍。

“今日下跌没有基本面的因素，只不过是在新年首日再度调整投资组合。”Northern Trust GlobalInvestments首席投资策略师Jim McDonald表示，“投资人在锁定获利及寻找低吸机会。”

纽约证交所约三分之二的股票收低，Nasdaq市场则为61%。

去年表现最差的标普500指数成份股-Newmont Mining (NEM.N)今日涨幅最大，劲升4%，报23.96美元。

金价在去年大跌28%后今日上扬1.5%，去年表现为1981年来最差年度，且终结了黄金12年的升势。

道琼工业指数.DJI收跌135.31点，或0.82%，至16,441.35点；标准普尔500指数.SPX收挫16.38点，或0.89%，至1,831.98点；Nasdaq指数.IXIC回落33.52点，或0.8%，至4,143.07点。

在2013年，道指上升26.5%，创下1995年来表现最佳的一年，标普500指数攀升29.6%，为1997年来最大年度涨幅，Nasdaq指数上涨38.3%，为2009年来最佳年度表现。

在今日公布的经济数据中，上周初请失业金人数连续第二周下滑，Markit表示，12月美国制造业采购经理人指数终值上涨。另外一个12月美国制造业活动指数报57.0，符合预估，但低于11月读数。

“数据显示经济在今年还有动能，但要像去年那样强劲机率很低。”McDonald表示，“估值因素是去年一个重大推动力，但目前我们需要盈利也跟上。”

花旗集团首席美股策略师TobiasLevkovich在给客户的报告中将今年年底标普500指数预估值由1,900点上调至1,975点，指盈利改善是主要推动力。

上涨个股方面，美国钢铁(X.N)升2.6%，报30.28美元，此前KeyBanc将该股评级上调为“买入”，UrbanOutfitters (URBN.O)获Jefferies上调评级，股价升1.8%，报37.78美元。

据BATS Global Markets数据，美国所有证交所总成交约52.1亿股。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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