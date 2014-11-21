《路透精英汇》美股明年可能无法复制气势如虹的涨幅

路透纽约11月21日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)还能端出让经济成长派对继续的鸡尾酒，但美股投资人明年看到美股受到的提振可能不如以往。

截至11月20日为止，标普500指数.SPX今年已有44个交易日刷新收盘高位--2013年的记录是45天。理性投资人或许认为涨势即将接近终点，甚至可能准备反转。

本周路透全球投资展望峰会中，顶级投资人尽管忧心经济成长乏力、乌克兰或中东局势不稳等因素可能抑制企业获利，但却认为美股明年没有太多反转向下的理由。

然而许多提供前景看法者表示，包括股息在内的税前年化报酬率，明年可能最多就是在个位数成长率的高端，也许可以再多一点吧，但将低于标普500指数到10月31日止的五年平均年报酬率16.69%。

不过投资人说，股市涨幅较少也不是坏事。

“当10年期美债收益率在2.3%、通胀率为2%的时候，7%、8%、9%的回报率就算相当不错了，市场能做的都已做了。”Voya Investment Management LLC多重资产策略投资长Paul Zemsky说。该公司管理2,130亿美元投资资产。

投资者预期美国经济在2015年将温和增长，这与日本和欧洲前景迥异。日本已经陷入衰退，欧洲正面临通缩威胁，欧洲央行承受着扩大货币刺激举措的压力。

即便如此，几乎没有人认为美国经济能维持第三季录得的3.5%的年率化增速，一些人预计美国经济增长率仅将勉强站上2%。

温吞的经济增长率以及低通胀，料使得美联储不急于升息，可能要到2015年末甚至2016年才将利率从近零水准上调。华尔街交易商平均预期美联储将在明年6月左右升息。

低通胀帮助压制利率，并鼓励消费者和企业进行借贷和增加支出，这将进而提振公司获利，使股票变得更具吸引力。

对冲基金Omega Advisors的副总裁Steven Einhorn称，美国公司利润可能录得5-7%的较大涨幅，从而提振标准普尔500指数上涨7-9%。

“从绝对值看，这将是个不错的涨幅，对比固定收益市场的低回报率，甚至是无回报更是胜出太多。”

甚至有理由对股市却步。根据汤森路透数据，截至11月20日，标准普尔500指数前一年的市盈率为17.5倍，远高于不到16倍的长期均值。2.01%的股息率将有助于缓和资金的损失。

美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)作多苹果(AAPL.O)等公司，他表示，现在对这些押注进行对冲，认为这些股票可能很快会更全面下跌。他预测，在未来三至五年会有一波很大的修正。

其他人则看好美股的前景，部分是因为其他经济体放缓至蹒跚表现。

“美国多年来一直看来像是经济成长的输家，但如今看来像是经济成长的佼佼者，”Wells Capital Management资深投资组合主管Margaret

Patel表示。

她表示，美股2015年可望上涨5%，或者达16-19%，尤其归功于企业适应了成本降低的环境、并且事半功倍。

负责经营Suvretta Capital Management LLC对冲基金公司的Aaron Cowen表示，如果企业获利至少成长7%，且市盈率倍数小幅扩大，那么2015年肯定有可能收获两位数的增幅。该机构投资规模为12.5亿美元。

“股市的最佳环境是不错的经济成长、低通胀和低利率，”他表示，“这就是万灵丹。”(完)

(编译 李婷仪/高琦/戴素萍 审校 田建华/朱晓军)

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