美股微幅收低 交易商难寻追涨理由

路透纽约6月3日 - 美国股市周二在交投清淡中微幅收低，道指和标普500指数从周一创下的纪录收盘高位回落，因交易商在近日股市节节攀升后，没有找到继续买入的理由。半导体类股攀升，限制了股指跌幅。

标普500指数10大类股中约半数下滑，电信股.SPLRCL领跌，下挫1%。

周一道指连续第二个交易日创下纪录收盘高位，而标普500指数则是连续第三个交易日刷新收盘纪录。近期股市在交投清淡的情况下走高，显示升势信心不足。

道琼工业指数.DJI收低21.29点，或0.13%，至16,722.34点；标准普尔500指数.SPX小跌0.73点，或0.04%，至1,924.24点；Nasdaq指数.IXIC收低3.12点，或0.07%，至4,234.08点。

谷歌(GOOGL.O)跌1.7%，报544.51美元，令Nasdaq指数承压。

CBOE波动性指数.VIX连升两日，涨2.5%，但仍低于12，远低于20的历史均值。尽管VIX指数所处的水准显示市场并不担心，但一些投资人也忧虑这可能也反映出自满的情绪。

“目前看来不会出现像样的回调，因下跌没有动能。每次市场回落都有买盘接着。”Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo表示。

半导体股涨幅居前，费城半导体指数.SOX 升0.9%，Skyworks Solutions Inc(SWKS.O)上调盈利和营收预估，带动股价劲升6%，报45.65美元后，半导体股上扬。Broadcom CorpBRCM.O升3%，报35.88美元。

通用汽车(GM.N)和福特汽车(F.N) 公布的5月销情都超过预期，汽车股也吸引了投资人的注意力。通用汽车收高1.1%，报35.26美元，福特汽车升0.7%，报16.55美元。

美国周四公布4月工厂订单增加0.7%，高于预估。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有51亿股股票换手，低于上月的日成交均值57.5亿股。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。