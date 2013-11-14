美股周四收高 受叶伦讲话提振

* 美联储主席提名人叶伦称未见资产泡沫

* 思科股价走低，之前发布营收预警

* 道指攀升0.4%，标普500指数上扬0.5%，Nasdaq上扬0.2%

路透纽约11月14日 -美国股市周四收高，道指和标普500指数盘中刷新纪录高位，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席提名人叶伦向参议院金融委员会表示，只要美国经济仍然脆弱，美联储将继续执行宽松的货币政策。

不过，思科(CSCO.O)走低使Nasdaq指数和道指涨幅受限，该公司周三报告的业绩令人失望。思科股价周四跌幅最多达13%。

周三尾盘股市上扬，随后叶伦在提名确认听证会上的讲话稿被提前披露。叶伦今日在听证会讲话后的问答环节中称，美联储目前每月购买850亿美元债券的计划“不可能一直持续下去”，但否认有关目前价格表明存在泡沫的说法。

“叶伦在听证会上的讲话证实了她对通胀的立场将较贝南克略为温和的怀疑，”JPMorganFunds的全球市场策略师Joseph Tanious表示。

“这使投资者相信今年不会有任何缩减刺激规模的行动。”

道琼工业指数.DJI收高54.59点，或0.35%，至15,876.22点；标准普尔500指数.SPX收涨8.62点，或0.48%，至1,790.62点；Nasdaq指数.IXIC收升7.17点，或0.18%，至3,972.74点。

自年初以来，标普500指数和道指已分别上扬约25%和21%，部分受美联储大规模购债刺激举措提振。标普指数目前按获利预估计算的市盈率约为16倍。

思科股价录得2011年2月10日以来最大单日跌幅，收挫将近11%报21.37美元，之前该公司发布预警，称其财年第二季营收将下降8

-10%，并持续萎缩至2014年中期之后。

“(思科的消息)让人们猝不及防，”Synovus Trust Company资深投资组合经理人DanielMorgan说。“我认为，投资者会觉得像微软这样的老牌科技企业都表现不错，思科至少能达到平均水平。”

思科暴跌拖累标普500科技类股.SPLRCT下滑0.4%，但其它九大类股均收高，因投资者相信叶伦将继续执行美联储的现行政策。

百货连锁店Kohl'sCorp(KSS.N)下挫8.1%至53.55美元，之前该公司在公布低于预期的季度业绩后调降全年获利预估。

教科书出版商HoughtonMifflin(HMHC.O)在去年破产后经过重组重新上市，挂牌交易第一天股价大涨32%至15.86美元。

沃尔玛(WMT.N)股价先抑后扬，收高0.2%至79.08美元，之前该公司公布的季度营收不及预期。

据BATS的交易所数据，纽约证交所、NYSEMKT和Nasdaq市场成交量约为60.20亿股,略低于约63.14亿的五日平均成交量。

纽约证交所上涨与下跌股票数量分别为1,970和998家，Nasdaq市场为1,219和1,305家。(完)

(编译/审校 母红/郑茵/李爽)

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