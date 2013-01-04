日本个股: Subaru因照明灯问题在美国召回63.4万辆汽车

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
路透1月3日 - 根据提交给美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的文件内容,Subaru正在美国最多召回63.4万辆汽车,因其照明装置可能有引发冒烟或着火的问题.
这次召回可能受到波及的是部分2009-2012年出厂的Forester汽车车款,所有2010-2012年出厂的所有Legacy和Outback汽车车款,以及部分年份2006-2012年的Tribeca汽车车款.
根据NHTSA的文件,受到召回影响的633,842辆汽车,可能有配备附加的门下地面照明灯.
Subaru一发言人士表示,此次召回的汽车中只有53,999辆配备此类照明,但由于Subaru并不知道是哪些汽车有照明灯配备,因此大多数的车主都必须要提高警觉.
该发言人士表示,目前没有这方面的意外或伤害传出,但有一起冒烟事故.
NHTSA表示,当照明灯或连接器曝露在像是有舖路盐在里头的水花所产生的电解湿气时,可能就会发生短路的情况.这可能会产生能够溶化塑胶的热气,导致冒烟或着火.(完)
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。