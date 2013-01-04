日本个股: Subaru因照明灯问题在美国召回63.4万辆汽车

路透1月3日 - 根据提交给美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的文件内容,Subaru正在美国最多召回63.4万辆汽车,因其照明装置可能有引发冒烟或着火的问题.

这次召回可能受到波及的是部分2009-2012年出厂的Forester汽车车款,所有2010-2012年出厂的所有Legacy和Outback汽车车款,以及部分年份2006-2012年的Tribeca汽车车款.

根据NHTSA的文件,受到召回影响的633,842辆汽车,可能有配备附加的门下地面照明灯.

Subaru一发言人士表示,此次召回的汽车中只有53,999辆配备此类照明,但由于Subaru并不知道是哪些汽车有照明灯配备,因此大多数的车主都必须要提高警觉.

该发言人士表示,目前没有这方面的意外或伤害传出,但有一起冒烟事故.