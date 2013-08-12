奥巴马承诺要改善监控计划透明度

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿8月9日(记者 Steve Holland/Jeff Mason) - 美国总统奥巴马周五宣布将加强对美国政府监控项目的限制，称美国“能够也必须更加透明”。美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登曝光的政府监控计划遭到外界抨击。
奥巴马在白宫的新闻发布会上表示：“有鉴于政府滥用职权的历史，对于监控计划发出质疑是正确的，特别是当技术正在改变我们生活的方方面面之时。”
奥巴马表示，在安全和公民权力之间取得正确的平衡非常重要，他誓言要改善对监控计划的监督工作，恢复公众对政府项目的信任。
奥巴马说：“光是我作为总统信任这些计划是不够的。美国人民也需要对这些计划有信心。”称其认为这些计划没有被滥用。
奥巴马的声明或许在某种程度上被认为是斯诺登支持者的一种胜利。
他在新闻发布会上表示：“我认为斯诺登先生不是一名爱国者。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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