斯诺登称未带机密文件赴俄 熟悉中国的情报能力--报道

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透华盛顿10月17日 - 《纽约时报》周四报道称，美国“棱镜”项目揭密者斯诺登（Edward Snowden）称没有将任何从美国国家安全局获得的文件带到俄罗斯。
斯诺登在接受该报采访时称，他在前往莫斯科前已将所有文件交给了与他在香港会面的记者，自己没有保留文件的副本。他说将这些文件带到俄罗斯，“不符合公众利益”。
斯诺登今年稍早披露了美国的机密监控项目。在美国国内，公众对斯诺登此举的看法呈两极分化，很多人对政府监控的广泛范围感到愤怒，也有人将他斥为叛国者。
现年30岁的斯诺登对《纽约时报》称，他相信自己有能力确保这些文件不被中国情报机构获得，理由是他熟悉中国的情报能力。
他还称，觉得自己的行为促使公众对美国收集情报的范围展开辩论，加强了美国的国家安全。
《纽约时报》就斯诺登的说法向美国国家安全局发言人寻求置评，未得到回复。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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