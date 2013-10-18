斯诺登称未带机密文件赴俄 熟悉中国的情报能力--报导

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月17日 - 《纽约时报》周四报导称，美国“棱镜”项目揭密者斯诺登（Edward Snowden）称没有将任何从美国国家安全局获得的文件带到俄罗斯。
斯诺登在接受该报采访时称，他在前往莫斯科前已将所有文件交给了与他在香港会面的记者，自己没有保留文件的副本。他说将这些文件带到俄罗斯，“不符合公众利益”。
斯诺登今年稍早披露了美国的机密监控项目。在美国国内，公众对斯诺登此举的看法呈两极分化，很多人对政府监控的广泛范围感到愤怒，也有人将他斥为叛国者。
现年30岁的斯诺登对《纽约时报》称，他相信自己有能力确保这些文件不被中国情报机构获得，理由是他熟悉中国的情报能力。
他还称，觉得自己的行为促使公众对美国收集情报的范围展开辩论，加强了美国的国家安全。
《纽约时报》就斯诺登的说法向美国国家安全局发言人寻求置评，未得到回复。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。