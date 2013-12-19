联合国呼吁停止过度电子监控

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透联合国12月18日 - 联合国大会周三呼吁停止过度电子监控，并对此类监控可能对人权造成的危害表达担忧。
德国和巴西在草拟的决议中作出了这一呼吁，且该决议在联合国大会获得一致通过。
美国、英国、澳大利亚、加拿大和新西兰在决议中有关表述弱化后也表示予以支持。上述五国被称为“五眼”间谍联盟。
该决议没有提到具体国家。此前美国国家安全局(NSA)承包商前雇员斯诺登披露了NSA的全球监控项目，全球为之震怒。
联大决议不同于安理会决议，它只是建议，并无约束力。但获得广泛国际支持的联大决议在道德上和政治上能够产生重大影响。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。