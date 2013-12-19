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货币新闻 | 2013年 12月 19日 星期四 10:39 BJT

联合国呼吁停止过度电子监控

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国12月18日 - 联合国大会周三呼吁停止过度电子监控，并对此类监控可能对人权造成的危害表达担忧。

德国和巴西在草拟的决议中作出了这一呼吁，且该决议在联合国大会获得一致通过。

美国、英国、澳大利亚、加拿大和新西兰在决议中有关表述弱化后也表示予以支持。上述五国被称为“五眼”间谍联盟。

该决议没有提到具体国家。此前美国国家安全局(NSA)承包商前雇员斯诺登披露了NSA的全球监控项目，全球为之震怒。

联大决议不同于安理会决议，它只是建议，并无约束力。但获得广泛国际支持的联大决议在道德上和政治上能够产生重大影响。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳
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